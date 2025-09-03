Inteligencia artificial y ciberseguridad, ejes del Telecom SummIT 2025

La sostenibilidad y la accesibilidad marcaron un hito en la cuarta edición de Telecom SummIT, el evento insignia de Telecom para el sector corporativo y organismos públicos, que reunió a más de 20.000 participantes a través de su modalidad híbrida y sumó la compensación de la huella de carbono como parte de su compromiso ambiental.
La compañía implementó la compra de bonos certificados en Argentina, la recolección diferenciada de residuos y una gestión eficiente de agua y energía, además de garantizar la inclusión mediante interpretación en lengua de señas durante la transmisión online.
El encuentro, que congregó a referentes del ecosistema empresarial y tecnológico, se consolidó como un espacio donde las empresas líderes comparten experiencias, tendencias y estrategias para escalar, innovar y generar impacto real en la transformación digital. La edición 2025 de Telecom SummIT ofreció una perspectiva estratégica sobre el presente y el futuro del sector, subrayando la importancia de fortalecer la resiliencia organizacional para sostener el crecimiento y la competitividad en un entorno en constante cambio.
La apertura estuvo a cargo de Roberto Nobile, CEO de Telecom, quien enfatizó los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea tanto a nivel empresarial como de liderazgo. Según Nobile, “la IA trae desafíos a nivel empresa y a nivel conducción. Se tiene que alinear con la visión estratégica y con el negocio. Es fundamental buscar valor real y escalable, con casos de uso que generan valor. Nosotros ya estamos trabajamos bajo esta premisa bajo dos focos: la experiencia del cliente, para que reciba un servicio personalizado, eficiente y ágil; y de la red, para que sea capaz de auto diagnosticarse y autocorregirse”.
Además, remarcó la aspiración de la compañía de convertirse en socio estratégico de sus clientes, impulsando un ecosistema de valor donde la tecnología sea el motor de un país más conectado y competitivo.
Julio Hutka, Director de Negocios B2B de Telecom, invitó a los asistentes a proyectar el futuro hacia 2030, señalando la transición del paradigma de “todo conectado” y “cómputo en la nube” hacia la era del “todo inteligente”. Hutka advirtió sobre la necesidad de avanzar en IA con casos de uso concretos y escalables, ya que “el riesgo al fracaso es muy alto” si no se garantiza el retorno de inversión, la seguridad, la gobernanza y la ética en la gestión de los datos. En su análisis, la IA generativa potencia la productividad humana sin reemplazarla, mientras que la IA agéntica, capaz de ejecutar instrucciones, medir errores y autocorregirse, tendrá un impacto transversal en todas las industrias. “Lo peor que pueden hacer hoy las organizaciones es ignorar a la IA. Para prepararse para lo que viene aprovechando esta tecnología, las empresas debemos trabajar en la gobernanza y estructuración de los datos, encontrar casos de uso concretos e ir pensando en los primeros agentes autónomos”, afirmó.
El primer panel, liderado por Mariela Fiorenzo, Sr. Manager Data Office de Telecom, junto a ejecutivos de IBM South SSA, Microsoft Argentina y Huawei Cloud Argentina, abordó la aplicación de la IA en la transformación operativa y de negocio.
En el segundo módulo, Fabián Diaz Segovia, Sr. Manager Multicloud Híbrida de Telecom, acompañado por representantes de AWS, Vista Energy y Frávega, analizó el papel del multicloud en la transformación digital ágil.
La ciberseguridad ocupó el tercer panel, encabezado por Adrián Judzik, Sr. Manager CyberSecurity de Telecom, junto a expertos de Fortinet, Sancor Salud y On City.
El último módulo, liderado por Martín Trípodi, Gerente de Marketing & Business Intelligence de Telecom, junto a ejecutivos de CISCO, Banco Patagonia, Viña Concha y Toro y SMU (Chile), se centró en la protección de datos personales y de negocios en Latinoamérica.
El evento también ofreció un espacio interactivo donde más de 20 partners de Telecom presentaron demostraciones en vivo, compartieron charlas especializadas y generaron oportunidades de colaboración, consolidando a Telecom SummIT como un punto de encuentro clave para la innovación y el desarrollo de nuevas alianzas en el sector tecnológico.