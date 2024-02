Volkswagen Argentina y MSU Green Energy firmaron un acuerdo de abastecimiento de energía solar

Parque Solar Las Lomas, La Rioja

Como parte de su estrategia Way to Zero, que tiene como objetivo la neutralidad en la emisión de CO2 para 2050, Volkswagen Argentina cerró un acuerdo de compra de energía verde con la empresa local MSU Green Energy. El contrato contempla la adquisición de 47.000 MWh por año, lo que equivale a 14.000 hogares abastecidos en ese mismo período. La energía será generada desde el parque solar Las Lomas, en la provincia de La Rioja, y desde el parque solar Pampa del Infierno, en la provincia de Chaco.

“Nuestra estrategia global Way to Zero tiene como objetivo la neutralidad en la emisión de carbono para 2050, y este acuerdo confirma nuestro compromiso con esa meta. Para el período 2024-2027, el 80% de la energía utilizada en el Centro Industrial Pacheco provendrá de fuentes renovables. Y a partir de 2028, el 100%”, sostuvo Marcellus Puig, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina. En 2022, la automotriz reemplazó la energía convencional por energía limpia en un 44%, índice que promete seguir mejorando en los próximos años.

MSU Green Energy, del Grupo MSU, está focalizada en expandir las oportunidades en energías limpias a través de un plan a largo plazo, con la instalación de 8 parques solares y una inversión de 350 millones de dólares destinados a la generación de 400 MW de energía verde.

“Estamos orgullosos de poder acompañar a VW en su proceso de descarbonización y de adopción de energías renovables en su Centro Industrial Pacheco. Gracias a estos acuerdos, la transición energética se acelera y potencia el compromiso con el futuro energético de nuestro país”, explicó Manuel Santos Uribelarrea, Fundador y CEO del Grupo MSU.

Según se detalló en un comunicado, los dos centros industriales que la automotriz tiene el país mantienen vigentes y certificados sus sistemas de gestión ambiental ISO 14.001 y energético ISO 50.001. Las instalaciones han sido diseñadas para maximizar la eficiencia energética y el suministro de energía renovable. Entre las iniciativas se destacan el reemplazo y uso de motores con eficiencia de primer nivel, la automatización de la iluminación de edificios, sectores exteriores y oficinas, la optimización de equipos que consumen aire comprimido, el reemplazo de autoelevadores de batería de plomo ácido a ion litio, controles sobre apagado y prendido de equipos, y utilización de luz natural en edificios productivos, entre otras medidas. Gracias a estas transformaciones, la empresa logró en el último año un ahorro estimado de 1384 MWh/a.