Más de la mitad de los adolescentes argentinos invertiría sus ahorros ante la sugerencia de un influencer o de la inteligencia artificial

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Más de la mitad de los adolescentes invertiría sus ahorros si un influencer o una herramienta de inteligencia artificial se lo recomendara, según un relevamiento realizado entre 4.000 jóvenes de todo el país. El informe titulado “Los adolescentes y las finanzas” fue elaborado por el Centro de Políticas Públicas (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y la ONG Junior Achievement, con apoyo de BBVA.

Para Guadalupe Dorna, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, esa distancia entre el acceso tecnológico y la formación es el punto de partida. “Los adolescentes ya usan herramientas financieras digitales, pero no necesariamente aprendieron a decidir qué hacer con su dinero”, planteó en Infobae A las Nueve a partir de un estudio que relevó a 4.000 chicos de todo el país.

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Las billeteras digitales llegaron antes que las herramientas para administrar el dinero

La presencia de las billeteras virtuales se extendió entre jóvenes de distintos niveles socioeconómicos y pasó a formar parte de su vida cotidiana. “La inclusión digital abrió posibilidades concretas de uso, desde recibir dinero hasta hacer pagos”, explicó Dorna, aunque advirtió que esa expansión no garantiza una formación equivalente.

Las cuentas bancarias y las tarjetas mantienen un uso menos frecuente entre los adolescentes, pero la billetera digital les permite intervenir de manera temprana en sus consumos. “Pueden organizar una parte de sus gastos desde el celular, aun cuando no tengan una relación habitual con los productos financieros tradicionales”, señaló la investigadora.

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El problema aparece cuando el movimiento de dinero no está acompañado por hábitos de planificación. “Muchos chicos no saben armar un presupuesto ni establecer prioridades de gasto”, sostuvo Dorna, al describir una de las principales carencias que detectó el relevamiento.

La economista ubicó entre los aprendizajes iniciales la diferencia entre una necesidad y un deseo. “También hace falta que puedan fijarse metas de ahorro de corto, mediano y largo plazo”, indicó, en referencia a decisiones que suelen comenzar con montos reducidos, pero que ordenan el vínculo con el dinero.

Para Dorna, la enseñanza no necesita empezar con operaciones complejas ni con productos de inversión. “La base es saber cuánto dinero se tiene, cuánto se gasta y para qué se usan esos recursos”, resumió sobre un aprendizaje que puede trasladarse a la vida diaria.

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Una persona utiliza una aplicación de billetera virtual con tonos púrpura y blanco en su smartphone para confirmar un pago, reflejando la tendencia creciente de las transacciones digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad invertiría por recomendaciones de influencers

Esa falta de referencias propias se vuelve más visible frente a las promesas de ganancias rápidas que circulan en redes sociales. “Las inversiones, las criptomonedas y los mensajes que prometen dinero fácil pueden resultar muy atractivos para los adolescentes”, alertó Dorna, quien vinculó ese interés con una exposición temprana a riesgos que no siempre comprenden.

Los jóvenes reciben contenidos sobre oportunidades financieras en formatos breves, consejos de usuarios y publicaciones promocionales que rara vez explican las posibles pérdidas. “La información les llega sin el contexto suficiente para evaluar qué riesgo asumen”, señaló la docente sobre la circulación de esas recomendaciones.

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Durante la presentación de la entrevista, Emmanuel Ferrario citó uno de los datos del estudio: más del 50% de los jóvenes invertiría sus ahorros por la recomendación de un influencer o de una herramienta de inteligencia artificial. “Ese número muestra hasta qué punto las referencias digitales pueden incidir en decisiones que involucran dinero”, observó Dorna.

La relación con la inteligencia artificial excede, además, las consultas sobre inversiones. “Más de la mitad de los adolescentes ya le pide consejos personales a estas herramientas”, explicó la investigadora, de acuerdo con las respuestas recogidas en el estudio.

Dorna reconoció que la tecnología puede ser una vía de consulta, aunque puso el foco en la capacidad de revisar sus respuestas. “El desafío es que no acepten una recomendación automática sin preguntarse de dónde sale, qué información falta y qué consecuencias puede tener”, afirmó.

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También llamó la atención sobre los efectos de delegar decisiones sensibles en entornos digitales. “Si todo se traslada a la tecnología, puede reducirse el intercambio personal que ayuda a pensar, contrastar opiniones y decidir”, planteó al referirse a las consultas sobre dinero y asuntos cotidianos.

La familia sigue siendo la primera consulta

Entre los adolescentes de 14 a 16 años, la familia aparece como la principal fuente de información financiera, según el informe. “Son respuestas autorreportadas por los propios jóvenes y muestran que el hogar todavía concentra las primeras conversaciones sobre dinero”, aclaró Dorna.

Las redes sociales ocupan el segundo lugar entre los espacios de consulta, mientras la escuela queda más atrás. “Ahí hay una oportunidad para que la educación formal aporte herramientas y criterios frente a la cantidad de mensajes que reciben fuera del aula”, sostuvo la economista.

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La dificultad es que muchos adultos tampoco tuvieron una formación financiera sistemática. “A los padres se les pide que orienten sobre temas que muchas veces ellos mismos no aprendieron”, dijo Dorna, quien remarcó que esa brecha condiciona el acompañamiento familiar.

En numerosos hogares argentinos, hablar de dinero también carga con experiencias y emociones que vuelven incómoda la conversación. “La historia económica de las familias influye en cómo se habla —o no se habla— de estos temas”, explicó la investigadora.

La mensualidad puede convertirse en un primer ejercicio para ordenar recursos si está acompañada por diálogo. “No se trata solo de entregar dinero, sino de conversar qué se va a gastar, qué se puede guardar y cómo se toman las decisiones de consumo”, propuso Dorna.

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Las propias aplicaciones permiten recuperar parte de esa conversación a partir de los registros de consumo. “Mirar cuánto se gastó, en qué rubros y en qué momento del mes puede servir para empezar a entender los propios hábitos”, indicó sobre una herramienta disponible en las billeteras digitales.

El relevamiento detectó que muchos chicos presentan dificultades para armar un presupuesto y definir prioridades entre necesidades y deseos - VisualesIA

La educación financiera es el contenido que más estudiantes quieren sumar a la escuela

La demanda también aparece dentro de las aulas. “La educación financiera ocupa el primer lugar entre las materias o contenidos que los estudiantes quieren incorporar en la escuela”, afirmó Dorna sobre los resultados del informe.

Computación y Matemática figuran también entre las preferencias relevadas. “Ese interés de los chicos permite pensar que hay una base para trabajar estos contenidos de manera sostenida”, consideró la profesora de la Universidad Torcuato Di Tella.

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La incorporación, sin embargo, no está definida como un eje transversal en los núcleos de aprendizaje prioritarios. “Argentina no incluye la educación financiera como contenido transversal en esos lineamientos nacionales”, explicó Dorna, en referencia a las orientaciones que encuadran las currículas provinciales.

El carácter federal del sistema educativo deja en manos de cada jurisdicción una parte de esas decisiones, aunque las provincias deben respetar los lineamientos establecidos a nivel nacional. “Hoy la incorporación de estos contenidos depende en gran medida de cada provincia”, señaló la economista.

Algunas escuelas abren espacios con el acompañamiento de organizaciones externas, entre ellas Junior Achievement. “Hay experiencias que acercan estos temas a los estudiantes, pero no existe una presencia equivalente en todas las jurisdicciones”, sostuvo Dorna.

Para la investigadora, el punto de partida está en quienes deberán llevar las conversaciones al aula. “La formación docente tiene que ser el primer paso para enseñar presupuesto, ahorro, consumo y prevención de riesgos financieros”, concluyó.

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