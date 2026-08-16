Qué hay detrás de la caída de Larry Ellison en el ranking global de multimillonarios

Larry Ellison perdió USD 104.000 millones en dos meses y cayó del segundo al octavo puesto entre las mayores fortunas del mundo, según Forbes

Guardar

Larry Ellison perdió USD 104.000 millones en dos meses y cayó del segundo al octavo puesto entre las mayores fortunas del mundo, en un retroceso que expuso las dudas del mercado sobre el costo de la expansión de Oracle en inteligencia artificial, según informó Forbes.

Al cierre del viernes, la riqueza del cofundador de la empresa quedó en USD 192.600 millones, por debajo de la del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

PUBLICIDAD

La caída no respondió a un hecho aislado ni a un cambio menor del mercado. El descenso de Larry Ellison reunió en pocas semanas un cambio de mirada sobre Oracle, una de las empresas que buscó convertirse en un proveedor central de servicios para el crecimiento de la IA.

La fortuna de Larry Ellison cerró en USD 192.600 millones y quedó por debajo de la de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (EFE/ Aaron Schwartz / POOL)

La baja de su fortuna mostró hasta qué punto la riqueza del empresario depende del valor en bolsa de la firma que ayudó a fundar y que todavía controla de forma decisiva.

PUBLICIDAD

Qué castigó el mercado en Oracle

De acuerdo con un reporte de Forbes, la pérdida de patrimonio de Larry Ellison respondió casi por completo a la caída de la acción de Oracle, la empresa de software y servicios en la nube en la que conserva una participación decisiva.

A comienzos de junio, Ellison aparecía apenas por detrás de Elon Musk en el ranking global de multimillonarios.

La caída de Larry Ellison reflejó el cambio de percepción del mercado sobre Oracle y su expansión en inteligencia artificial (Reuters)

El cambio de posición coincidió con una baja fuerte en el precio de Oracle. La revista detalló que los papeles de la empresa pasaron de más de USD 250 el 1 de junio a USD 114,50 el 28 de julio.

PUBLICIDAD

Después recuperaron parte del terreno y cerraron el viernes en USD 150,52, una mejora insuficiente para evitar el impacto sobre la fortuna del empresario.

La magnitud de esa caída importa porque Oracle había quedado asociada al interés de los inversores por el crecimiento de la infraestructura para IA. En ese contexto, la baja de la acción no impactó solo en el ranking de fortunas.

PUBLICIDAD

La pérdida patrimonial de Larry Ellison respondió casi por completo al derrumbe de la acción de Oracle, de más de USD 250 el 1 de junio a USD 114,50 el 28 de julio (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

También funcionó como una señal de que el mercado empezó a exigir más precisiones sobre la velocidad de expansión, la forma de financiarla y el plazo esperado para convertir ese esfuerzo en ingresos sostenibles.

La apuesta por la IA y el peso del financiamiento

La caída de la acción quedó asociada a una preocupación más amplia de los inversores sobre cómo financiar la expansión de Oracle en infraestructura para inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Según informó Forbes, la empresa comunicó planes para captar USD 40.000 millones mediante deuda y financiamiento de capital.

El mercado empezó a exigir precisiones sobre la velocidad de expansión de Oracle en IA, su financiamiento y el plazo para convertir esa apuesta en ingresos sostenibles (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Al mismo tiempo, Oracle informó que sus gastos de capital —es decir, el dinero destinado a construir y ampliar instalaciones y equipos tecnológicos— aumentaron 162%, hasta USD 55.700 millones.

PUBLICIDAD

La compañía además proyectó una cifra superior a USD 95.000 millones para el ejercicio fiscal 2027, una señal de que ese esfuerzo seguirá en aumento.

Oracle comunicó planes para captar USD 40.000 millones mediante deuda y financiamiento de capital para sostener su infraestructura de inteligencia artificial

El riesgo de depender de pocos contratos

Otra de las alertas del mercado apuntó a la concentración de parte del negocio futuro en un número reducido de clientes. Forbes señaló, a partir de advertencias de analistas, que más de la mitad de los servicios ya comprometidos de Oracle están ligados a OpenAI. Ese rubro refiere a acuerdos ya firmados por servicios que la empresa todavía debe prestar y cobrar más adelante.

PUBLICIDAD

La concentración en clientes puntuales agregó un segundo foco de riesgo. Si una parte importante del crecimiento esperado depende de pocos contratos de gran escala, cualquier cambio en la demanda, los tiempos de ejecución o las necesidades técnicas de esos clientes puede alterar con rapidez las proyecciones del negocio.

Oracle informó que sus gastos de capital subieron 162% hasta USD 55.700 millones y proyectó más de USD 95.000 millones para el ejercicio fiscal 2027 (REUTERS)

Rebaja crediticia y presión sobre la estrategia

La agencia calificadora S&P Global rebajó en julio la nota crediticia de Oracle. Según consignó Forbes, la firma consideró que la expansión acelerada de infraestructura para IA puede mejorar las ganancias futuras, pero también eleva las necesidades de financiamiento de la empresa en el presente.

PUBLICIDAD

Analistas de Bank of America y Melius Research sumaron otra advertencia sobre ese mismo punto. De acuerdo con Forbes, si clientes como OpenAI o Anthropic demandan más capacidad de procesamiento, Oracle podría enfrentar una presión todavía mayor sobre sus planes de inversión y su forma de financiamiento.