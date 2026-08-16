Finanzas y Negocios
Agregar Infobae enGoogle

Qué hay detrás de la caída de Larry Ellison en el ranking global de multimillonarios

El descenso del fundador de Oracle no se explica solo por la volatilidad del mercado, sino también por la reacción de los inversores ante el costo financiero de su expansión

Larry-Ellison-y-Nikita-Kahn-AmoMama
Larry Ellison perdió USD 104.000 millones en dos meses y cayó del segundo al octavo puesto entre las mayores fortunas del mundo, según Forbes
Guardar

Larry Ellison perdió USD 104.000 millones en dos meses y cayó del segundo al octavo puesto entre las mayores fortunas del mundo, en un retroceso que expuso las dudas del mercado sobre el costo de la expansión de Oracle en inteligencia artificial, según informó Forbes.

Al cierre del viernes, la riqueza del cofundador de la empresa quedó en USD 192.600 millones, por debajo de la del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

PUBLICIDAD

La caída no respondió a un hecho aislado ni a un cambio menor del mercado. El descenso de Larry Ellison reunió en pocas semanas un cambio de mirada sobre Oracle, una de las empresas que buscó convertirse en un proveedor central de servicios para el crecimiento de la IA.

La fortuna de Larry Ellison cerró en USD 192.600 millones y quedó por debajo de la de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (EFE/ Aaron Schwartz / POOL)
La fortuna de Larry Ellison cerró en USD 192.600 millones y quedó por debajo de la de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (EFE/ Aaron Schwartz / POOL)

La baja de su fortuna mostró hasta qué punto la riqueza del empresario depende del valor en bolsa de la firma que ayudó a fundar y que todavía controla de forma decisiva.

PUBLICIDAD

Qué castigó el mercado en Oracle

De acuerdo con un reporte de Forbes, la pérdida de patrimonio de Larry Ellison respondió casi por completo a la caída de la acción de Oracle, la empresa de software y servicios en la nube en la que conserva una participación decisiva.

A comienzos de junio, Ellison aparecía apenas por detrás de Elon Musk en el ranking global de multimillonarios.

Larry Ellison, un hombre con camisa negra, de pie frente a un gran logo rojo de Oracle en un escenario y pantallas oscuras en la parte inferior
La caída de Larry Ellison reflejó el cambio de percepción del mercado sobre Oracle y su expansión en inteligencia artificial (Reuters)

El cambio de posición coincidió con una baja fuerte en el precio de Oracle. La revista detalló que los papeles de la empresa pasaron de más de USD 250 el 1 de junio a USD 114,50 el 28 de julio.

Después recuperaron parte del terreno y cerraron el viernes en USD 150,52, una mejora insuficiente para evitar el impacto sobre la fortuna del empresario.

La magnitud de esa caída importa porque Oracle había quedado asociada al interés de los inversores por el crecimiento de la infraestructura para IA. En ese contexto, la baja de la acción no impactó solo en el ranking de fortunas.

La pérdida patrimonial de Larry Ellison respondió casi por completo al derrumbe de la acción de Oracle, de más de USD 250 el 1 de junio a USD 114,50 el 28 de julio (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)
La pérdida patrimonial de Larry Ellison respondió casi por completo al derrumbe de la acción de Oracle, de más de USD 250 el 1 de junio a USD 114,50 el 28 de julio (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

También funcionó como una señal de que el mercado empezó a exigir más precisiones sobre la velocidad de expansión, la forma de financiarla y el plazo esperado para convertir ese esfuerzo en ingresos sostenibles.

La apuesta por la IA y el peso del financiamiento

La caída de la acción quedó asociada a una preocupación más amplia de los inversores sobre cómo financiar la expansión de Oracle en infraestructura para inteligencia artificial.

Según informó Forbes, la empresa comunicó planes para captar USD 40.000 millones mediante deuda y financiamiento de capital.

El mercado empezó a exigir precisiones sobre la velocidad de expansión de Oracle en IA, su financiamiento y el plazo para convertir esa apuesta en ingresos sostenibles (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)
El mercado empezó a exigir precisiones sobre la velocidad de expansión de Oracle en IA, su financiamiento y el plazo para convertir esa apuesta en ingresos sostenibles (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Al mismo tiempo, Oracle informó que sus gastos de capital —es decir, el dinero destinado a construir y ampliar instalaciones y equipos tecnológicos— aumentaron 162%, hasta USD 55.700 millones.

La compañía además proyectó una cifra superior a USD 95.000 millones para el ejercicio fiscal 2027, una señal de que ese esfuerzo seguirá en aumento.

Oracle comunicó planes para captar USD 40.000 millones mediante deuda y financiamiento de capital para sostener su infraestructura de inteligencia artificial
Oracle comunicó planes para captar USD 40.000 millones mediante deuda y financiamiento de capital para sostener su infraestructura de inteligencia artificial

El riesgo de depender de pocos contratos

Otra de las alertas del mercado apuntó a la concentración de parte del negocio futuro en un número reducido de clientes. Forbes señaló, a partir de advertencias de analistas, que más de la mitad de los servicios ya comprometidos de Oracle están ligados a OpenAI. Ese rubro refiere a acuerdos ya firmados por servicios que la empresa todavía debe prestar y cobrar más adelante.

La concentración en clientes puntuales agregó un segundo foco de riesgo. Si una parte importante del crecimiento esperado depende de pocos contratos de gran escala, cualquier cambio en la demanda, los tiempos de ejecución o las necesidades técnicas de esos clientes puede alterar con rapidez las proyecciones del negocio.

Larry Ellison superó a Jeff Bezos y Mark Zuckerberg como la segunda persona más rica del mundo
Oracle informó que sus gastos de capital subieron 162% hasta USD 55.700 millones y proyectó más de USD 95.000 millones para el ejercicio fiscal 2027 (REUTERS)

Rebaja crediticia y presión sobre la estrategia

La agencia calificadora S&P Global rebajó en julio la nota crediticia de Oracle. Según consignó Forbes, la firma consideró que la expansión acelerada de infraestructura para IA puede mejorar las ganancias futuras, pero también eleva las necesidades de financiamiento de la empresa en el presente.

Analistas de Bank of America y Melius Research sumaron otra advertencia sobre ese mismo punto. De acuerdo con Forbes, si clientes como OpenAI o Anthropic demandan más capacidad de procesamiento, Oracle podría enfrentar una presión todavía mayor sobre sus planes de inversión y su forma de financiamiento.

Temas Relacionados

Larry EllisonOracleInteligencia ArtificialMercado BursátilNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street cerró con resultados mixtos pese a la distención en Medio Oriente

Los inversores aguardaron los balances de las grandes tecnológicas y revisaron el impacto del retroceso del crudo tras una pausa entre Washington y Teherán, en una sesión con los índices en direcciones opuestas

Wall Street cerró con resultados mixtos pese a la distención en Medio Oriente

Legado sin renunciar al presente: el dilema de hijos y nietos, la cultura de planificación y la apuesta a inversiones productivas de largo plazo

Juan Ignacio Ponelli, CEO y fundador de AgroFides, sostiene que heredar no siempre es dejar dinero, sino hábitos y decisiones responsables. Ordenar el patrimonio puede dar tranquilidad hoy y mañana. Cómo se busca ese equilibrio sin recetas mágicas

Legado sin renunciar al presente: el dilema de hijos y nietos, la cultura de planificación y la apuesta a inversiones productivas de largo plazo

Así puede viajar a alentar a Colombia en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 sin endeudarse

El uso de intereses compuestos y aportes periódicos en productos como los CDT ayudan a construir un fondo flexible que crece a medida que se aproximan los torneos

Así puede viajar a alentar a Colombia en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 sin endeudarse

Las 10 personas más ricas del mundo en julio de 2026, según Forbes

El ranking global revela cambios de posiciones, variaciones abruptas en los patrimonios y el impacto de la volatilidad bursátil sobre las grandes fortunas

Las 10 personas más ricas del mundo en julio de 2026, según Forbes

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

El esquema regulado de activos digitales amplía el acceso al financiamiento con participaciones desde montos bajos, al tiempo que abre nuevos canales de inversión extranjera y diversificación para emisores locales, indica empresa

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

DEPORTES

Recrudece la interna en la barra de River: los motivos y los detalles de la violenta pelea en el Hipódromo de San Isidro

Recrudece la interna en la barra de River: los motivos y los detalles de la violenta pelea en el Hipódromo de San Isidro

“Enemigo público N°1”: la brutal crítica de la prensa inglesa a Enzo Fernández tras ser abucheado por los hinchas del Chelsea

Sarmiento recibe a Huracán en Junín por la fecha cinco del Torneo Clausura: la agenda de la jornada

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La revelación de Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol tras la boda “íntima y privada” con Georgina Rodríguez

TELESHOW

Risas, abrazos y charlas: así fue el reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco en pleno evento

Risas, abrazos y charlas: así fue el reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco en pleno evento

Diego Topa celebró el Día del Niño con una tierna foto retro: “Hoy abrazo fuerte a mi pequeño”

Moria Casán cumple 80: los emotivos mensajes de los famosos a la icónica diva

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

INFOBAE AMÉRICA

Contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón con destino a Malasia es retenido en el puerto panameño de Manzanillo

Contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón con destino a Malasia es retenido en el puerto panameño de Manzanillo

La nixtamalización reduce la aflatoxina B1 en pruebas que replicaron cocinas de Guatemala, según estudio de la Universidad Estatal de Arizona

Honduras enfrenta una crisis de sequía en 75 municipios y alcaldes piden acelerar obras para garantizar agua

República Dominicana tendrá más mayores de 60 años que menores de 15 en 2044, según la Oficina Nacional de Estadística

Rusia golpeó barcos y puertos ucranianos tras rechazar una tregua a los ataques en el mar Negro