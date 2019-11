- Y, sí. Un poco. Juego con mi hijo y eso me motiva. Paro cuando me toca una práctica buena con mis hermanos, en una buena cancha, me doy cuenta que no estoy jugando más y es raro. Me retiré el año que me eligieron como presidente de la AAP. Me lesioné, traté de regresar rápido, volví a lesionarme. Fue el final, no le estaba dedicando el tiempo que hay que dedicarle al juego. Yo tengo 47 y también la edad te va dejando afuera. Estoy en otra etapa, pero sí, se extraña.