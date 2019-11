El ex presidente de YPF durante la gestión de Cristina Kirchner y fundador de la petrolera Vista Oil&Gas, Miguel Galuccio, anunció hoy una reorganización de su compañía, por la cual se hará cargo de las operaciones en Argentina. La decisión no tendría mayor trascendencia más allá de su empresa y sector si no fuera porque Galuccio es señalado como el principal candidato de la ex presidenta para volver a dirigir YPF y, desde ese lugar, llevar a cabo la política de desarrollo de Vaca Muerta.