Pero lo peor es lo que se esconde tras la economía. Los guardia cárceles del Servicio Penitenciario Federal estaban indignados con los funcionarios presos del kirchnerismo. En particular con un ex ministro y un empresario, que los amenazaban constantemente con la pérdida de sus puestos. En Ezeiza y Marcos Paz, descontaban lo que se venía. Ver abrirse las cárceles para quienes tienen condenas por corrupción sería un golpe muy fuerte. Y no hablar de los jueces que los condenaron o las causas en marchas que se paralizarán.