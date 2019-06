— ¿Qué hacen los países que toman alguna medida al respecto?



— Japón es el país "más viejo" del mundo, con un tercio de la población que ya tiene más de 60 años. Es una especie de experimento natural de qué puede pasar con el resto del mundo dentro de unos años. Siempre se habló de la "japonización de la economía" como algo muy negativo y lo que está pasando con Japón es que está con récord de empleo (justo ahora cayó un poco pero volvió a retomar cierto ritmo). Con lo cual, no es del todo seguro que el envejecimiento demográfico lleve a un problema de crecimiento. En Japón hay un montón de políticas que se están trasladando a los países nórdicos. España en 2030 va a ser el país más viejo del mundo, y en 2050 va a haber 50 países con esa misma estructura demográfica entre ellos la Argentina, China y Estados Unidos. Vamos hacia eso sí o sí, pero todavía acá estamos súper atrasados en materia de políticas públicas. Por ejemplo, 9 de cada 10 búsquedas laborales en Argentina discriminan directamente a personas de más de 50 años. Son avisos que ponen "hasta 50" o "hasta 45". Eso es algo que ya está prohibido, en Europa y en Estados Unidos es discriminación, te hacen juicio si publicás eso. Es lo mismo que poner "no quiero que venga gente judía", de tez oscura o mujeres. Sin embargo con el tema etario está todavía socialmente aceptada la discriminación, todavía no aprendimos a ver que decimos barbaridades todo el tiempo. Aprendimos en género y en un montón de batallas inclusivas que ya se dieron y que por supuesto no terminaron, están en plena efervescencia.