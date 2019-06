Una parte de esos tendidos está en reparación. Se trata de la llamada Torre 412, que no funciona porque se está por caer: está dentro del rió Paraná, con su estructura muy deteriorada, justo arriba del puente Zárate Brazo Largo. Como está fuera de operación fue "bypasseada" por otras dos torres. "El bypass se podría haber evitado, lo propusimos nosotros. Si no estaba la contingencia hubiera sido mucho menor y se hubiera resuelto de manera más simple", dijo el máximo ejecutivo de Transener. ¿A quién se le hicieron esa propuesta no escuchado, al Estado, cuándo? La pregunta se la hizo llegar hoy Infobae a la empresa, quién pidió un tiempo para responderla y luego optó por confirmar que no lo haría.