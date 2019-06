Ahí asoma un elemento a priori central: la Torre 412. Se trata de una columna de 120 metros que está emplazada en medio del río Paraná y que se ve cuando se cruza el puente Zárate Brazo Largo. Esa torre no funciona, tiene riesgo de colapso y está "bypasseada" por otras dos. La obra de refacción lleva mucho tiempo y de la reunión de hoy no surgieron detalles de por qué no se terminó antes.