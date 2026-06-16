Jugó con el Piojo López, trabaja en un club top, vive en Kansas City hace 25 años y recibió una invitación especial para ver a la Selección

Lucas Rodríguez dejó Argentina hace 25 años y ahora vivirá el Mundial

(Desde Estados Unidos) La crisis de principios del 2000 generó un quiebre en Argentina. Fueron muchas las familias que tomaron la decisión de dejar el país para probar suerte en diferentes latitudes. Y una de ésas fueron los Rodríguez del barrio de Floresta. Eduardo junto a su esposa Silvia partieron con destino a Kansas City para darle a sus tres hijos mejores condiciones de vida pensando en su futuro. Y hoy, más de 25 años después, uno de ellos es una pieza clave del equipo de la liga femenina de fútbol en Estados Unidos, la competición más importante del mundo por tradición y logros.

Lucas Rodríguez es el comodín del cuerpo técnico del Kansas City Current, el conjunto que llena su estadio cada vez que juega de local, cuenta con la visita de famosos de Hollywood y tiene como uno de sus propietarios a Patrick Mahomes, el héroe de los Chiefs de la NFL junto a su esposa. Pero antes de ser el único argentino que trabaja en este club top a nivel mundial en la disciplina, también jugó a la pelota. Estuvo cerca de Carlos Tevez en All Boys, y también compartió la categoría 86 en Boca Juniors con Fernando Gago. Además, jugó con el Piojo López durante su excursión por el soccer.

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“Soy un apasionado del fútbol. Creo que tengo muchas cosas que aprender y muchas cosas que he aprendido. No miro tanto a futuro. Yo creo que tuve la suerte de llegar a donde estoy gracias a construir sobre pilares de valores, que creo que los traigo de Argentina, de mi familia, de ser respetuoso. Tratar de ser lo más profesional posible, ser buen trabajador y ser humilde”, le confesó a Infobae mientras se imagina lo que será ver junto a su esposa Lexi y sus dos hijos (Liam y Leila) a la selección argentina campeona del mundo.

Porque lo que la vida separó por una decisión de sus padres de darle un futuro mejor a sus hijos, ahora se vuelve a juntar en Kansas City gracias al Mundial con los colores más lindos del mundo. Hoy juega la Argentina de Messi, y un argentino vivirá un día inolvidable en el lugar que se convirtió en su nuevo hogar.

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Lucas Rodríguez dejó Argentina hace 25 años y ahora vivirá el Mundial

- Contame sobre tus orígenes, del barrio, de tu pasión por el fútbol que nació de la familia.

- Sí, el origen mío es una familia futbolera. Me crié en el barrio de Floresta jugando en los inicios en All Boys, al baby, en la categoría 86, varios años. Y después pasé por el Club Pacífico y un poquito en el Club Parque también. Eso es en el baby y en el futsal. Y en cancha grande arranqué también en All Boys cuando era chico y después, al poco tiempo me pasé a jugar en Boca y estuve un par de temporadas en la novena, en infantiles. Y bueno, al poco tiempo de eso me vine para acá, para Kansas City.

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- ¿Por qué se dio el viaje a EEUU?

- Nosotros vinimos con la familia en el 2000 por la crisis que había en Argentina. Somos cinco, mis papás y mis hermanos. Mi papá tiene familiares acá, un primo en Kansas City, otro en New Jersey, y tenía también la posibilidad de ir a España, porque su abuelo era de España y bueno, tomó la decisión. Ya había venido a Estados Unidos, a Kansas City, a New Jersey, iba un par de veces y le gustó la idea de mudarnos a esta ciudad, que la encontró un poco más tranquila. Veníamos del caos de Buenos Aires y prefirió para nosotros, que éramos chicos, en su momento, ir a una ciudad que era un poco más tranquila.

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- ¿Cómo fue insertarte en una sociedad diferente en una etapa muy joven?

- Lo que más me preocupaba a mí en ese momento era el tema del fútbol, porque yo venía de jugar en un nivel bastante competitivo, en un club competitivo, y acá en la ciudad no había a mi edad ese nivel. Por ahí en otros estados, en California, Nueva York, seguramente sí, pero acá en Kansas City no. Y bueno, me costó un poco encontrar un club hasta que ya entré a uno y fue más tranquila la transición, porque ya con el fútbol era un idioma mundial, donde no tenía que hablar tanto el inglés y podía jugar. Y bueno, a lo que empecé a jugar al poco tiempo, y como es una ciudad que no es ni muy grande, la gente empezó a conversar y decía: ‘Mira, que hay un muchacho que recién viene de Argentina’. Y bueno, tuve la suerte de poder destacarme individualmente. Pero en esa época, todavía la MLS no tenía construido el sistema de academias, que venían a ser las inferiores en Argentina. Entonces directamente te invitaban a entrenar con el primer equipo de los Kansas City Sporting, que antes se llamaba Kansas City Wizards. Y me tocó ir a entrenar con la primera un par de veces. En su momento estaba Martinelli, después llegó el Piojo López y también jugó Santiago Hirsig. Así que tuve la suerte de entrenar con ellos. Pero bueno, como era tan joven, nunca tuve la posibilidad de firmar un contrato, porque acá hay una ley de que si vos firmás un contrato profesional no podés ir a la universidad. Y como era tan chico, la gente del club, yo creo que a algunos les gustaba cómo jugaba, pero no me querían quitar la oportunidad de seguir estudiando.

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- ¿Cómo comenzó la etapa de trabajar en el Kansas City Current?

- Tuve mucha suerte porque al estar tantos años en Kansas City pude jugar al fútbol acá también profesional, el fútbol rápido, que es una liga profesional, y de conocer gente. Entonces, cuando yo ya me estaba por retirar, jugué 10 años al fútbol profesional. Es una especie de fútbol indoor, tipo showball, el que jugaba Maradona. Es una cancha de hockey, pero le ponen una alfombra sintética. Usualmente los equipos de fútbol rápido profesional en la liga usan mucho esos estadios. Y entonces un viernes juega el equipo local de hockey sobre hielo y a los dos días, juega el equipo profesional de fútbol en la misma cancha. Ya en los últimos años de mi carrera, mi esposa me hizo la famosa pregunta: ¿hasta cuándo vas a jugar? Y cuando estaba jugando, tuve una persona, un galés que se llama Huw Williams, que es como el Ramón Madoni de acá (histórico formador que descubrió a Carlos Tevez y Fernando Gago, entre otros), que lo conoce todo el mundo. Y en el primer año que el club aparece con el nuevo logo, el nuevo nombre, le dan trabajo de PF a él, me llamó y me dijo: ‘Quiero que estés involucrado’. Y yo no lo podía creer, porque yo estaba jugando. Sí, miraba el fútbol femenino, porque acá siempre hubo un equipo en Kansas City, pero nunca me imaginé que iba a estar involucrado en el mundo del fútbol femenino. Y bueno, cuando me llamó y me dio la oportunidad, no lo pensé dos veces. Una vez que me metí al club, hoy, seis años más tarde, todavía no puedo creer que estuve seis años en el club, en la liga, que es una liga que es considerada la mejor del mundo en el fútbol femenino. Y ser prácticamente el único argentino, creo que por ahí en la historia de la liga que trabaja. Así que un orgullo y un privilegio impensado.

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- ¿Cuál es tu tarea dentro del cuerpo técnico?

- Lo primordial yo te diría es ayudar al preparador físico. No solamente en lo que es dentro de la cancha, sino también afuera. Tuve el privilegio de trabajar con cinco diferentes técnicos de gran nivel. Ahora tenemos a Chris Armas, que es una estrella famosa de la MLS, que dirigió mucho en la MLS, jugó en la selección de Estados Unidos. Así que aprendiendo, ayudando. Y bueno, en el día a día es preparar las sesiones. Yo trabajo más en el tema defensivo. Tengo reuniones diariamente con las jugadoras. Preparo el análisis de los partidos, reuniones con el cuerpo técnico diarias de la planificación de los partidos. Así que es un poco de todo. No tengo un rol específico. También trabajo, por ejemplo, con la pelota parada. Ahora justamente acabamos de comprar una máquina que tiene un radar y podemos practicar los tiros libres y los córners, por ejemplo, y ver instantáneamente la velocidad, el giro de la pelota, cómo le están pegando a la pelota, dónde cae, para ver qué ajustar para que la pelota, si querés que llegue a una determinada zona en el área, qué ajustar en la pegada.

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El estadio CPKC, la segunda casa de Lucas Rodríguez en Kansas City

- ¿Te apoyás en la tecnología ahora con todos los avances que hay?

- Hoy en día el fútbol profesional se desarrolla mucho con la tecnología y el uso de los GPS. También tenemos una jaula que es como una cancha de futsal sintética que tiene toda una tecnología con luces. Es todo un trabajo que se puede utilizar para hacer ejercicios de reacción. Todo lo que son los drones, las cámaras, todo eso. Cuando terminamos los partidos, cuando me llega el partido a mí, por ejemplo, llega en cinco cámaras. Entonces, yo puedo ver una jugada en cinco diferentes ángulos para ver específicamente, qué hay que corregir o decirle a las jugadoras que hicieron bien o mal.

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- Se ve que los dueños de la franquicia les brindan todo el soporte

- Los dueños son una familia de acá que maneja una compañía de muchísima plata y tuvieron la visión de invertir en fútbol femenino. Y como dueños partidarios tenemos a la familia de Patrick Mahomes, que es el Messi del fútbol americano acá, que juega en el equipo acá de Kansas City, que viene a los partidos. Vienen muchas celebridades acá también. Hay muchos comediantes de Hollywood que son de Kansas City y vienen a los partidos. Es lindo trabajar en un club que es profesional, que es de elite, que hizo todo el esfuerzo y todo lo posible para que a las jugadoras del club no les falte nada. Todo lo que te puedes imaginar que tiene cualquier club de la MLS, lo tenemos nosotros y no tenemos que pedirle permiso a nadie.

- ¿Cuál es el siguiente paso que te gustaría dar en tu carrera profesional?

- Soy un apasionado del fútbol. Creo que tengo muchas cosas que aprender y muchas cosas que he aprendido. No miro tanto a futuro. Creo que tuve la suerte de llegar a donde estoy gracias a construir sobre pilares de valores, que creo que los traigo de Argentina, de mi familia, que son ser respetuoso, tratar de ser lo más profesional posible, ser buen trabajador y ser humilde. Y creo que gracias a eso me pude mantener en el club y cosas buenas me han pasado individualmente. No planifico. Estoy cómodo en el club, estoy cómodo en la ciudad, tengo muchísimos amigos, mi familia está acá. Ojalá pueda ser técnico en el futuro, es algo que obviamente me gustaría, pero no lo busco con mucha ambición, en el sentido de que cuando llegue la oportunidad, si uno sigue haciendo las cosas bien, ya va a llegar.

- ¿Soñás con algún día trabajar para la selección argentina?

- Sí, mirá, te agradezco mucho la pregunta, pero por una cuestión de respeto hacia el cuerpo técnico de la Selección, no tiene sentido que me ponga en ese lugar, ¿no? Pero sí, te puedo decir que obviamente como argentino uno sigue, intenta seguir lo más posible a la selección argentina, al fútbol argentino, que ha crecido bastante, han tenido un buen desarrollo. En la Selección, ha logrado cosas importantes. Han venido jugadoras a la liga, empezando con Estefanía Banini en su momento, abriendo las puertas a muchas otras jugadoras. Tuvimos a Mariana Larroquette, Sophia Braun, ahora está Aldana Cometti en la liga. Así que, obviamente la jugadora argentina ha tenido las puertas abiertas en varios momentos, pero también es una realidad que esta es una de las mejores. Por ahí el fútbol argentino hoy en día es más pausado, es un poco más táctico, más técnico, que por ahí le apetece más a un fútbol europeo, ¿no? Acá en esta liga, es una liga que es muy atleta físicamente, es muy veloz, mucha transición y uno tiene que estar físicamente al tope para poder tener una oportunidad. Uno quiere que a la Selección le vaya bien siempre y en todo lo que uno tenga que ayudar o pueda ayudar, bienvenido sea y siempre a disposición.

- ¿Qué te gusta de vivir acá?

- Me gusta la tranquilidad, me gusta que es una ciudad que no es ni muy grande ni muy chica, que se puede hacer amigos. De poder verse, juntarse. La comunidad latina acá, la mayoría son de Centroamérica, pero estando acá, como muchos de los otros latinos, tengo amigos de Colombia, Venezuela, Perú, México, y son todos muy amables, una comunidad muy linda, muy trabajadora, muy fanática del fútbol. Y también me gusta que es una ciudad que apoya constantemente en el tema deportivo. Vas a cualquier evento deportivo en la ciudad y se llena. Entonces, eso viniendo de un país como Argentina, con tanta pasión, tanto entusiasmo por el fútbol, creo que tener esa sensación de pertenencia, ¿no? Yo por ahí tengo más años acá que en Argentina, lamentablemente. Yo me siento argentino, como toda mi familia, más allá de los años que pueda tener acá. Pero ver que la comunidad de esta ciudad es muy de acá, ¿viste? Es como Argentina, diciendo si sos Kansas City, es Kansas City hasta la muerte y a donde viajan, a donde van, es Kansas City. Bueno, eso tiene un poco el parecer, digamos, a lo que es Argentina. Y es gente amable, humilde, respetuosa, que hace sentir bien a la gente cuando llega a la ciudad.

La esposa y los dos hijos de Lucas (Lucas Rodríguez)

- Hablame de tu familia, que creció acá. Y vos forjaste la propia, con tu esposa y dos hijos

- Sí, la familia siempre fue muy unida. Mis papás creo que en ese sentido son héroes, porque tomar una decisión de irse de un país que vinieron muchísimos años, de toda su familia, sus amigos y dejarlo por querer darnos a nosotros un mejor futuro, creo que a veces no se destaca mucho, ¿no? La toma de decisión, que es muy difícil, yo hoy estoy más cerca de la edad que tuvieron mis padres cuando se fueron de Argentina, vos me decís hoy que me vaya y se me hace muy difícil. Mis hijos se criaron acá con sus amigos en la escuela. Entonces, ponerme a pensar que mis papás tuvieron que tomar una decisión así en su momento y tuvieron la valentía de hacerlo por darnos a nosotros un mejor futuro, creo que es destacable. Vinimos todos a remarla, trabajar, estudiar. Mis papás siempre fueron mucho de estudio, de trabajo y el fútbol. Y bueno, cada uno fue de a poco formando su camino. Mis hermanos, que jugaron al fútbol en Argentina, también al baby, en All Boys muchos años, hoy en día se pueden mantener. No te voy a mentir, a ninguno de nosotros nos sobra, pero nos alcanza para vivir tranquilos.

- ¿A qué se dedicaron tus papás en Kansas City?

- Mi papá ya está más grande, ya está casi en las últimas de trabajar. Él trabaja en un psiquiátrico como consultante. Trabajó en eso varios de los últimos años. Es algo que le gusta. Así que creo que se siente cómodo ayudando con un granito de arena, con otro punto de vista, otra cultura. Ayudar a gente que necesita en eso, en estos tipos de instituciones. Y mi mamá cortó mucho tiempo el pelo y ahora se emprendió con las empanadas hace poco, así que tiene un negocio de empanadas en Kansas City, se llama Una Más. Es más un servicio de catering, digamos. Donde tenés que llamar y pedir la orden. Hace la receta de mi abuela, las empanadas. Yo viajé mucho por Estados Unidos y probé en varios lados, California, Miami, Colorado, pero las de mi mamá están ahí arriba. Ahora justamente con esto del Mundial, imaginate, tiene un montón de llamadas de todos lados.

- ¿Cómo se conocieron con tu esposa?

- Mi esposa es de Estados Unidos, de una ciudad que queda acá a dos horas, se llama Wichita. Nos conocimos en el secundario cuando yo recién llegué. Ponele, al año nos conocimos y mantuvimos la relación desde entonces. Ella cuando estaba en la universidad, estuvo en Argentina, en Buenos Aires, tres meses de estudiante internacional y le encantó. Volvió más enamorada de Argentina. Y bueno, hoy habla bastante bien el español, y es una excelente compañera que vivió conmigo mi etapa de jugador de fútbol, mucho viaje, mucho no estar. Y bueno, ahora como técnico el calendario es prácticamente el mismo. Así que gracias a Dios, me ayuda a que yo pueda seguir trabajando en lo que me gusta. Mis dos hijos también nacieron acá, mi nene y mi nena, que también juega mi hijo al fútbol. Mi nena un poco de fútbol, más gimnasia y más baile. Pero contentos acá de poder estar todos juntos y disfrutar también del Mundial que es algo histórico. A mí hijo lo llevé a Argentina hace dos años, le encantó, quería jugar al fútbol en todas las plazas, en todos los clubes. Me volvió loco. Tuve que ir a buscar los quioscos o comprar una pelota porque quería, porque se crió escuchándome que en Argentina los chicos juegan al fútbol, que juegan en los parques, que juegan en la vereda, que hay clubes de fútbol por todas las cuadras, cada cinco cuadras. Y claro, cuando fue, imagínate, quería ir a jugar a la pelota por todos lados.

- ¿Qué significa para la ciudad ser sede de la Copa del Mundo?

- Es algo extraordinario, impensado. Si bien Kansas City está considerada como la ciudad número uno en el fútbol en el país, había una pica con Portland, pero bueno, después de tenerla acá el Mundial creo que ya no hay más discusión. Lo que pasa es que cuando vos hablás de la comunidad en Kansas City, yo creo que hay que dividirlo en dos o tres grupos. Está el grupo de americanos de acá, que la verdad no les interesa por ahí el fútbol. Después está la comunidad latina y bueno, digamos internacional, porque hay mucha gente de Europa, también escoceses. Yo trabajo con escoceses, serbios, de Gales, de Macedonia, y están locos con esto del Mundial, como están todos los fanáticos del fútbol. Y también hay otro grupo de americanos que son de acá, pero que están relacionados al fútbol, que ellos jugaron al fútbol, que los hijos juegan en los clubes infantiles, porque hay muchísimos clubes de fútbol acá en la ciudad. Y es una ciudad que cuando compite nacionalmente le va bastante bien. No te voy a decir que somos las mejores dos, tres ciudades en el país, porque usualmente está California o está Miami o Nueva York, pero en el top diez está Kansas City, en lo que es competitividad en lo infantil y en las academias. Que cuatro selecciones hayan elegido Kansas City como base también habla mucho de la ciudad y de la infraestructura profesional que tiene. Si eligieron a la ciudad es porque los clubes acá han invertido mucho para tener instalaciones de primer nivel.

Lucas Rodríguez (Lucas Rodríguez)

- ¿Estás listo para ir a ver hoy a la Selección?

- Para el primer partido de Argentina la intención es poder estar. Yo tengo la suerte que los dueños del club van a tener un suite en el estadio. Y bueno, cuando se enteraron que Argentina jugaba el primer partido, yo estaba de vacaciones en México, justamente, y me mandaron un mensaje invitándome a ver el partido de Argentina. Así que super agradecido con los dueños del club. Será una experiencia única, increíble, que nunca me hubiera imaginado. Y está siendo el último Mundial de Messi también y poder presenciarlo es algo que creo que no hay cosa que se compare. Y también, para mí como trabajador, digamos, de tener el Mundial acá cerca, la selección acá a una cuadra del estadio. La verdad que una alegría inmensa, de poder estar tan cerca y poder contarlo algún día. Estábamos pensando que en el hotel, en el cuarto donde se quede Messi, que no lo toquen nunca más, que dejen la almohada como la dejó. Espero que la Selección y los hinchas se sientan bienvenidos, porque es una ciudad que es trabajadora y que es fanática del deporte y que llena todos los estadios.

- ¿Cómo te ves hoy cuando veas entrar a la Selección para jugar el partido?

- Es algo que nunca me lo hubiera imaginado. Ver el estadio lleno de hinchas de Argentina creo que va a ser algo muy emocionante. Yo tengo que tener en cuenta que voy a estar ahí un poco representando a mi trabajo con los dueños. Y tampoco me puedo hacer tanto el loco, ¿no? O sea, yo no sé cómo voy a hacer. Porque por un lado quiero estar agarrado del balcón, pero por el otro también tener la responsabilidad de tratar de ser respetuoso. Por agradecimiento a la invitación y para disfrutar al máximo lo más posible y ojalá irnos con un buen resultado y cinco goles de Messi. Y bueno, ya está. Después de ahí, que sea lo que Dios quiera.