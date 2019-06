— ¿Cómo evolucionará ese mix de pagos a nivel local?



— Contact less es lo que se viene: los usuarios ya no van a tener una tarjeta de débito o crédito, que no sea contact less. En cinco años Argentina va a ser parte de lo que está pasando en el mundo. No vamos a hablar ya de una tarjeta, una wallet o un celular para pagar, sino que lo que se viene es que la casa va a estar conectada. Ojalá el auto, aunque eso lo veo un poco más lento. En Australia casi el 100% de las personas pagan con esta nueva tecnología. La región lo está empezando a adoptar, igual que Estados Unidos. Europa está mucho más avanzada. Hay que construir la infraestructura, que la gente vaya al supermercado y pueda pagar contact less.