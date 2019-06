No fue su única polémica tuitera. Un año después, en medio de la crisis cambiaria, circuló un video en el que recordaba que "cuando empecé, mi sueldo estaba quinto en la lista de prioridades, y mal no me fue". Luego agregaba que "yo les diría que si realmente su prioridad es el sueldo, y les molesta que el aumento haya sido del 5% en vez del 6% u 8%… entonces Mercado Libre no es el lugar para ustedes".