Para el sector agropecuario, con Macri "se avanzó en mayores libertades y hubo un gran avance en lo institucional", por lo que no quieren volver atrás. "El agro está defraudado con la gestión económica de Macri, no se hizo nada con la inflación, pero no queremos volver atrás. Se está analizando cuáles son los planteos hacia adelante del Gobierno y de la oposición", aseguró el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, quien añadió: "Se necesita un gran consenso nacional".