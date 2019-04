Acevedo se mostró a favor de buscar consensos en la sociedad para tener políticas de largo plazo. "No se han buscado consensos, posiblemente se veía buscar consensos como debilidad política. Yo no lo veo de esa manera. Buscar consenso es decir en estos temas estamos todos de acuerdo. Y al tener ese tipo de metas previsibles es que después vemos si las estamos cumpliendo o no", explicó.