– Puede haber complementariedad, ¿pero no les sacaron clientes?



– El home sharing es complementario a la hotelería. Se enfocan, en general, en targets diferente. Es una industria nueva y capturó la curiosidad del sector. Hacemos fuerte hincapié y reclamamos siempre reglas iguales para todos. En hotelería se paga impuestos al hospedaje y se está sujeto a inspecciones. Hay regulaciones que estas compañías de home sharing no tienen, y van a venir. Ya pasó en San Francisco, New York lo intentó y otras ciudades están avanzando. Compitamos o complementémonos en igualdad de condiciones.