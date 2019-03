– Estamos cerrando la primera ronda de inversión. Hay algunos accionistas ya confirmados, pero no puedo decirlos aún. Tengo un socio que es también del rubro de los viajes, pero por ahora la cara visible del proyecto soy yo. Todo lo que tiene que ver con préstamos en este momento es muy complicado, con las tasas por las nubes. Quizás tomemos equity para comprar los primeros autos, depende del crédito. Igual, el financiamiento, está: no va ser menos de USD 5 millones para comenzar, sin contar los autos. Es un proyecto local para los dos primeros años y luego planeamos expandirnos a la región y, quizás, hacer acuerdos con otras marcas de autos también. No queremos tener a una automotriz como socia porque nos limitaría el crecimiento y otros posibles acuerdos.