Para tener una idea de la pérdida de control del Central sobre el dólar está a la vista la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) por $185.727 millones. La entidad que preside Guido Sandleris pagó por estos títulos tres puntos más que el día anterior. La tasa promedio fue de 59,86% contra 56,76% del viernes. La tasa máxima ya está en 60,73% contra 59,90% de la rueda del viernes. En lo que va del mes esta tasa aumentó 10 puntos y no satisface a los ahorristas ni a los bancos que todavía no trasladaron las mejoras a las pizarras para atraer más depositantes. Pero el Central no solo subió las tasas, sino que absorbió $32.275 millones con lo que en lo que va de marzo quitó de circulación casi $200.000 millones.