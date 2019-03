Después de una semana de fuertes sacudones cambiarios y un test en las urnas muy caro a sus intereses, lo que escucharon los hombres de negocios calmó un poco a los más inquietos, pero no despejó todas las dudas. El resultado de octubre se mantiene en el horizonte como principal fuente de preocupación. "Fue la primera pregunta que le hicieron los empresarios", resumió off the record un experto del sector que participó de un encuentro con el ministro de Mauricio Macri.