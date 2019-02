"Muchos toman la tasa de Leliq como referencia, pero en realidad es la del plazo fijo, que es donde el inversor va. Y no es automática, porque hay que esperar que los plazos fijos venzan. A medida que pasa el tiempo, algunos se van dolarizando, más aun en un año electoral. No es directo que hoy baja la tasa y hoy salta el dólar. No operaciones que llamaron la atención y lo marcaron para arriba. El lunes es feriado en EEUU y algunos adelantan operaciones de cambio, el volumen superó lo que se venía manejando", agregó.