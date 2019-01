"No me montaría en ningún triunfalismo. Hay expectativas, pero es difícil que la Corte abra el recurso y lo de vuelta. Estoy convencido de que el caso no se tiene que tratar en EEUU: tenemos la razón y tengo esperanzas, pero la estadística nos juega en contra". El que habla con Infobae, en estricto off the record, es una fuente muy cercana al juicio que se tramita en Estados Unidos por la expropiación de YPF que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.