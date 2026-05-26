Suspenden clases presenciales este 26 de mayo en 4 municipios de Colima tras narcobloqueos

Cancelan clases presenciales en cuatro municipios de Colima. Crédito: Cuartoscuro.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ordenó suspender las clases presenciales en cuatro municipios del estado para este martes 26 de mayo, tras los narcobloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados derivados de un operativo en Tecomán.

“He tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio (Tecomán), así como en Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán”, informó la mandataria estatal a través de sus redes sociales.

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(Captura de pantalla)

En dicho mensaje, la gobernadora confirmó que el operativo seguía en curso y reconoció que los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán han complicado la circulación carretera.

Operativo en Caleras desata violencia

Los hechos que motivaron la suspensión de clases comenzaron en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, cuando integrantes de la Policía Investigadora de la FGE respondían a un reporte en la línea de emergencia 911.

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Ocupantes de un vehículo los atacaron a balazos. Dos agentes resultaron heridos —uno de ellos de gravedad— y dos agresores fueron abatidos.

Las autoridades también dieron a conocer que un ciudadano estadounidense fue detenido, esta persona cuenta con una orden de aprehensión por homicidio emitida en Estados Unidos, aunque no se dio a conocer su identidad.

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Un operativo de la FGE en Tecomán, Colima, dejó dos agresores abatidos, dos agentes heridos y un ciudadano estadounidense detenido con orden de aprehensión por homicidio. Los delincuentes respondieron con narcobloqueos e incendios en la carretera Manzanillo-Colima. (X/@OscarAdrianL)

Los grupos criminales respondieron al despliegue con narcobloqueos. Se incendiaron al menos dos tráileres en distintos puntos de la carretera Manzanillo-Colima y un tercero fue atravesado sobre las vías del tren en Tecomán, donde fue impactado por el tren intermodal Manzanillo-Mexicali. No se reportaron descarrilamientos ni heridos por el choque. Un autobús de pasajeros fue robado e incendiado en un acceso local de Caleras. Protección Civil atendió y controló los siniestros.

En redes sociales circularon imágenes de ambulancias y patrullas llegando al Hospital General Zona 4 del IMSS en Tecomán con sujetos heridos y esposados. La Mesa de Coordinación Estatal confirmó en un comunicado nocturno que el operativo dejó además el aseguramiento de un vehículo blindado de manufactura artesanal, armas largas y cortas, granadas y droga.

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Balaceras nocturnas

Un operativo de la FGE en Tecomán, Colima, dejó dos agresores abatidos, dos agentes heridos y un ciudadano estadounidense detenido con orden de aprehensión por homicidio. Los delincuentes respondieron con narcobloqueos e incendios en la carretera Manzanillo-Colima. (X/@OscarAdrianL)

La violencia no quedó contenida en Tecomán. Durante la noche del 25 de mayo se reportaron balaceras y movimientos de grupos criminales en Cofradía de Juárez y Cerro de Ortega, en el municipio de Armería, zona limítrofe con Michoacán.

Los reportes, difundidos en redes sociales, indican que la tensión se extendió hacia esa región sin que las autoridades emitieran un comunicado oficial sobre esos hechos al cierre de esta edición.

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Un día antes, el 24 de mayo, la FGR y la SSPC aseguraron en la aduana del Puerto de Manzanillo 54,960 litros de aparente alcohol bencílico —240 tambos en dos contenedores— destinados presuntamente a la producción de fentanilo y metanfetamina. Las autoridades identificaron el modus operandi de una estructura criminal dedicada a la importación de precursores químicos hacia el occidente de México.

El 14 de mayo, un operativo en la capital estatal había dejado muerto a “Huesos”, objetivo de alta prioridad del Cártel Jalisco Nueva Generación, localizado dentro de un motel en la ciudad de Colima. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima Fabián Ricardo Gómez Calcáneo confirmó ese día la muerte de dos sicarios del CJNG durante ese operativo.

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La disputa por el control del puerto de Manzanillo enfrenta al Cártel Jalisco Nueva Generación, a la facción Mayiza del Cártel de Sinaloa y a Los Mezcales, grupo escindido del CJNG tras un motín carcelario en 2022. El Cártel del Noreste también tiene presencia registrada en la entidad.