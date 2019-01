En cambio, el dólar mayorista que es el que rige para las empresas y particularmente para exportadores e importadores, tuvo un traspié y perdió 23 centavos. No se descarta que la divisa suba ante la baja de tasas del Banco Central. Si no reacciona por la fuerza del mercado, el Banco Central podrá intervenir comprando divisas. No hay que olvidar que a los exportadores se les cobra una retención de $4 por dólar y este nivel cambiario es de atraso.