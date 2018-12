La rueda dejó una conclusión. El Banco Central está muy presionado y no puede bajar demasiado la tasa de interés sin que se le escape el dólar. También pudo observar que su plan depende más de lo que sucede en el exterior. Esta vez se vio favorecido por un dólar que bajó no solo en la Argentina sino que perdió 0,30% frente a las seis principales del mundo y 1,70% frente al real, la otra moneda que el país debe observar con atención. Ahora el dólar pasó de 3,92 reales a 3,88. Pero sabe que la dolarización de carteras es una tendencia y que no puede aferrarse al atraso cambiario.