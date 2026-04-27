México

Ernestina Godoy reconoce en el Senado que hasta 95% de los delitos no se denuncian en México

Durante la presentación del plan de justicia 2026-2029, la fiscal expuso que la desconfianza y los problemas de seguridad limitan la acción institucional

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La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, presentó en el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, presentó en el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acudió al Senado de la República para presentar y explicar los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

La reunión se realizó ante la Comisión de Justicia, como parte del proceso legislativo para revisar y dictaminar el documento entregado el pasado 16 de abril.

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El objetivo fue detallar el diagnóstico, las líneas de acción y los cambios propuestos para el funcionamiento de la institución.

El encuentro fue encabezado por el senador Javier Corral Jurado, quien señaló que el análisis del plan permitirá definir el rumbo de la procuración de justicia en los próximos años.

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Cifra negra supera 90% y refleja problemas de seguridad

Durante su intervención, Godoy reconoció que en México persiste una cifra negra elevada, con niveles que superan el 90% y alcanzan hasta el 95% en algunos delitos, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ponencia en el senado de Ernestina Godoy.

Explicó que este indicador corresponde a los delitos que no son denunciados, lo que limita el conocimiento real de la incidencia delictiva y evidencia los desafíos en materia de seguridad.

La fiscal subrayó que este fenómeno preocupa tanto a autoridades como a la sociedad, debido a su relación con la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Desconfianza institucional incide en la falta de denuncias

Godoy detalló que una de las principales razones por las que las víctimas no denuncian es la desconfianza hacia las autoridades.

De acuerdo con lo expuesto, factores como el trato recibido, los tiempos de espera y la percepción de ineficacia influyen en la decisión de no acudir ante el Ministerio Público.

Esta situación, señaló, impacta directamente en la capacidad del Estado para atender los problemas de seguridad, ya que una gran parte de los delitos no entra al sistema de justicia.

Plan propone cambios ante baja judicialización e impunidad

En su presentación, la fiscal también indicó que el porcentaje de carpetas de investigación que se judicializan es bajo, lo que representa un reto adicional.

Señaló que un alto nivel de no ejercicio de la acción penal puede traducirse en condiciones de impunidad, por lo que el plan propone fortalecer la integración de los casos.

El objetivo, explicó, es que las investigaciones se sustenten en pruebas técnicas y científicas, para que los casos que lleguen a tribunales tengan mayor solidez.

Coordinación y atención a delitos de alto impacto

El Plan Estratégico incluye acciones orientadas a mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Entre los temas prioritarios se encuentran delitos que inciden directamente en la seguridad de la población, como el feminicidio, la extorsión y la desaparición de personas.

Asimismo, se plantea avanzar hacia un modelo de investigación basado en inteligencia y priorización de fenómenos criminales.

Puntos relevantes del Plan de Procuración de Justicia

  • Presentación del plan ante el Senado como parte de su proceso de análisis
  • Reconocimiento de una cifra negra superior al 90% en diversos delitos
  • Identificación de la desconfianza como factor que inhibe la denuncia
  • Propuesta de fortalecer la investigación y judicialización de casos
  • Impulso a la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia
  • Atención prioritaria a delitos de alto impacto

La comparecencia de la titular de la FGR se dio en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad, en el que el Senado analiza las propuestas para fortalecer la procuración de justicia y reducir los niveles de impunidad en el país.

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