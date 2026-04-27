Jornada financiera: las acciones argentinas operaron dispares y el riesgo país se acercó otra vez a los 600 puntos

Los indicadores de Wall Street lateralizaron cerca de sus máximos aunque se mantiene la incertidumbre frente a los balances corporativos y el ascenso del crudo.

En el exterior los mercados operaron faltos de rumbo, con cotizaciones sostenidas aunque con cierta cautela operativa por un precio del petróleo sobre USD 100 el barril y un escenario aún incierto en Medio Oriente.

En el panorama local sobresalió la tendencia alcista que se verificó apara el dólar, en una plaza cambiaria con los negocios enfocados en el nivel de tasas de interés en pesos, la liquidación de exportaciones y las compras de divisas a manos del BCRA.

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Mientras que el monto de operaciones en el mercado de cambios se mantuvo con importante volumen de USD 575,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 17,50 pesos o 1,3%, a 1.417 pesos.

“El mercado se mostró firme, con una demanda sostenida durante toda la rueda que fue empujando la cotización de manera gradual hacia nuevos máximos. En este contexto, el tipo de cambio se movió en un rango de $1.410 a $1.418, alcanzando máximos en la zona de $1.418 hacia el final de la jornada. Sobre el cierre, se observó una leve corrección que lo llevó a finalizar en $1.417, lo que representa una suba de 1,25% respecto al día anterior”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar minorista finalizó negociado a $1.440 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 20 pesos o 1,4% en el día. Se trata de un máximo desde el 9 de febrero de este año. En el transcurso de abril el dólar al público marca un ascenso de 30 pesos o 2,1%, la primera suba mensual en 2026.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.440,61 para la venta y a $1.383,63 para la compra.

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Dadas las subas generalizadas del dólar en todas sus variantes también se encarecieron las paridades bursátiles, implícitas en las cotizaciones de activos como bonos y acciones. El “contado con liquidación” era negociado esta tarde a $1.517,90, con una ganancia de 1,6%, para operarse por encima de los 1.500 por primera vez desde el 5 de febrero de este año.

El BCRA absorbió USD 54 millones en el mercado de cambios (9,4% de la oferta de contado), para extender a USD 2.433 millones el saldo a favor por su intervención en abril. Las reservas internacionales brutas restaron USD 96 millones, a USD 46.088 millones, con la influencia del descenso de 1% en la cotización del oro, a USD 4.695,40 la onza.

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Los contratos de dólar futuro terminaron negociados todos al alza en un rango de 0,6% a 1%, en una sesión con un volumen muy elevado -de los más altos del año- y equivalente a los USD 2.333,3 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados.

Las posturas más negociadas, para fin de abril, subieron 14 pesos o 1%, $1.417,50, frente a una banda cambiaria prevista en los $1.703,22 para el cierre del mes. Para fin de mayo el dólar futuro se operó a $1.438,50, con un techo de la banda de $1.761,13 (a $322,63 o 22,4% de ese límite).

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El dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta. Para la compra, las agencias de cambio informales tomaron al billete verde a $1.410, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde toman las divisas de los ahorristas a 1.385 pesos.

El riesgo país se acercó otra vez a los 600 puntos

Las acciones estadounidenses registraron un cierre dispar, mientras los inversores evaluaban una propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y Microsoft anunciaba el fin de su asociación exclusiva con OpenAI. En Wall Street el panel tecnológico Nasdaq subió 0,2%, el Dow Jones de Industriales cedió 0,1% y el S&P 500 avanzó 0,1 por ciento.

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La aversión al riesgo afectó puntualmente a los activos emergentes, dados los vigentes los temores a las presiones inflacionarias por las restricciones al petróleo mundial y a otros flujos de suministro, que amenazan con elevar los precios en una amplia gama de industrias. El tráfico a través del estratégico Estrecho de Ormuz se mantuvo prácticamente nulo, según analistas petroleros de Bloomberg.

Las cotizaciones del crudo subieron más de 2%, con un Brent del Mar del Norte en los USD 108,20 el barril (+2,8%), y el WTI a USD 96,63 (+2,4%) en los EEUU.

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En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,9% a 2.866.257 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hubo cierres mixtos. Las alzas estuvieron lideradas por Vista Energy (+1,5%) y Cresud (+1,5%). Entre las bajas destacaron Bioceres (-3,4%) y Loma Negra (-2,8%).

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Los precios de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un promedio de 0,8%, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó 24 unidades para la Argentina, en los 582 puntos básicos, en lo más alto desde el 7 de abril.

“La suba del petróleo, la fragilidad geopolítica y el repunte de tasas vuelven a poner a prueba a los mercados globales, aunque la fortaleza de la tecnología y algunos datos económicos ofrecen cierto sostén”, indicó Cohen Aliados Financieros.

En el plano local, el Ministerio de Economía dio a conocer las condiciones para la próxima licitación de deuda soberana de corto plazo, que se llevará a cabo este martes 28 de abril. Para enfrentar vencimientos que descendieron a $7,9 billones luego del canje intra sector público, el Tesoro vuelve a jugar las mismas cartas que en las últimas dos licitaciones, aunque con algunos matices.

“Notamos un menú cada vez más variado de opciones de largo plazo. El MECON está aprovechando que la curva de tasa fija se encuentra prácticamente plana para alargar la vida promedio de sus pasivos. La tasa proyectada para la Lecap de junio se ubica levemente por debajo del 2% Tasa Efectiva Mensual (TEM), por lo que el nivel de tasa que decida convalidar el Tesoro será una señal importante”, subrayaron los expertos de Puente.

“El mercado prestará especial atención a la magnitud de las posturas, considerando que la oferta de instrumentos que vencen dentro del actual mandato presidencial es cada vez más limitada”, acotaron desde Puente.

“Pese a agregados nominales estables, la política es hoy expansiva. Las autoridades, desde una visión monetarista, consideran que la postura es contractiva dado que los agregados están planos en términos nominales. Nosotros creemos que la política es más bien laxa, adelantando algo de inflación, como sugieren las tasas reales negativas, principal indicador de la postura monetaria ante las dificultades para estimar la demanda de dinero”, concluyeron los analistas de Max Capital.