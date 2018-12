De todas maneras, un operador experimentado hacía notar que "estos movimientos no van a durar más de diez días. Después, todos se preparan para las vacaciones y hay empresas que giran utilidades al exterior. Son muchos los que no quieren preocupaciones y dolarizan su cartera en esta época del año. Los vendedores de hoy no fueron tantos, pero acentuaron exageradamente la tendencia del mundo porque necesitan pesos".