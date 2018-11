– Más allá de la metáfora meteorológica, no llegaron las inversiones que Macri anunció.

– No creo que no se hayan materializado. Hubo inversión, números altos, crecimiento importante, pero no es tan fácil que sea visible para la gente. Por ejemplo, la inversión en el sector de petróleo y gas, el que más crecimiento tuvo, está alejada, en Neuquén, en Vaca Muerta, en el medio del campo. Se empieza a ver ahora cuando la industria gasífera retoma la exportación a Chile, o que este invierno no hubo falta de gas. No es que se abrieron infinitas fábricas con generación de empleo infinita. No es que no haya inversión, no es tan perceptible en el corto plazo como nos hubiera gustado que sea.