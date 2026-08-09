María Claudia Tarazona lanzó pullas a Gustavo Petro y pidió un acuerdo político tras cumplirse un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay: “El dolor ha sido constante”

Tarazona afirmó que Miguel Uribe Turbay fue uno de los colombianos que entregaron la vida defendiendo al país y que su lucha abrió paso de nuevo a la democracia - crédito @elrincondeloserrores - @maclaudiat/Instagram

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Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático, falleció el 11 de agosto de 2025 tras ser víctima de un ataque sicarial durante un acto político en Bogotá.

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del dirigente político, María Claudia Tarazona se refirió al nuevo estilo de vida que ha enfrentado su entorno familiar tras la repentina partida del excongresista.

No obstante, la viuda, por medio de una columna de opinión publicada en El Tiempo, señaló que pese al fallecimiento de su esposo, Colombia podría tomar un nuevo camino, a raíz de la salida de Gustavo Petro del poder.

La viuda de Miguel Uribe Turbay sostuvo que su sacrificio y el de otros colombianos abrió paso de nuevo a la democracia en Colombia - crédito @migueluribet/Instagram

“Se cumple un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay y coincide con el final del gobierno de Gustavo Petro. Colombia sobrevivió a lo inimaginable. Sobrevivió, pero muchos tuvimos que perder en el camino a quienes más amábamos”, escribió Tarazona en el diario citado.

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La mujer presentó a Uribe Turbay como uno de los “cientos de colombianos” que, durante el cuatrienio del líder progresista, “entregaron la vida defendiendo al país”.

“Su lucha le abrió paso de nuevo a la democracia. Su lucha nos unió. Y gracias a ella hoy existe la posibilidad real de recuperar a Colombia”, agregó. Incluso, se atrevió a calificar la gestión de Petro, al considerarlo como “el gobierno más corrupto y más nefasto de las últimas décadas”.

La viuda de Miguel Uribe Turbay presentó el crimen como una causa política y moral ligada a la confrontación del exsenador con el gobierno de Gustavo Petro - crédito @maclaudiat/Instagram - Presidencia

Vivencia personal

Por otra parte, María Claudia Tarazona rememoró lo que han sido los 365 días posteriores a la muerte de su esposo Miguel Uribe Turbay, descrito por ella como una etapa marcada por un dolor constante.

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“Miro hacia atrás y veo un año que marcó para siempre mi vida y la de mis hijos. El dolor ha sido constante. Sobrevivir a la muerte de Miguel ha sido un reto y, sobre todo, una decisión: la de vivir con propósito, en paz, y con la ilusión de llevar su legado para que su nombre siga vivo”, expresó.

A su vez, recordó un episodio personal que vivió con su pequeño hijo Alejandro cuando Uribe Turbay estaba internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, lugar en el que permaneció por 65 días.

“Todavía me retumba la voz de Alejandro. Tenía cuatro años. Caminábamos por los pasillos de la clínica y me preguntó: ‘Mamá, ¿será que Dios me deja entregarle mi vida por la de mi papá?’ (...) No alcanzo a imaginar el tamaño de su dolor en ese momento. Ese sufrimiento no puede ser en vano”, comentó.

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Maria Claudia Tarazona dijo que su familia y la sociedad colombiana mantuvieron una cadena de oración durante 65 días para pedir por la vida del exprecandidato presidencial - crédito Colprensa

Igualmente, reiteró que durante la lucha de su esposo, recibió el apoyo de los colombianos que suplicaban por la vida del congresista. “En pleno duelo vivimos abrazados por una Colombia que lloró a Miguel y que durante sesenta y cinco días se unió en oración. Cadenas de oración en todos los rincones del país. Un solo propósito: la vida de Miguel”, resaltó.

En ese recorrido personal, recuperó una de las frases que atribuyó al exsenador sobre el orden público: “Todo comienza con seguridad. Sin seguridad no hay nada”. A partir de esa idea, dijo que hoy ve el país “a través de sus ojos” y que las causas deben estar por encima de las personas.

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Petición al nuevo Gobierno

De igual manera, María Claudia Tarazona enfatizó en la necesidad de construir puentes entre sectores que, aun con diferencias, persiguen metas parecidas.

Para la viuda, Uribe Turbay tenía la capacidad de sentarse con quien pensaba distinto y salir de allí “con un puente construido”, una cualidad que, a su juicio, hoy le hace falta al país. Desde esa experiencia, planteó que el sufrimiento de su familia “no puede ser en vano” y trasladó ese mensaje al momento político.

“Millones de colombianos llevan años esperando una oportunidad para transformar su vida. Esos colombianos no pueden quedar atrapados en peleas innecesarias entre quienes quieren lo mismo. Cada pelea de esas le resta al sacrificio de Miguel y al de todos los que cayeron defendiendo este país”, sostuvo.

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Maria Claudia Tarazona planteó que la reconstrucción de Colombia exige reconciliación, liderazgo para unir y una acción pública guiada por la seguridad del país - crédito suministrada a Infobae Colombia

Finalmente, insistió en que la reconstrucción nacional no será posible de manera aislada ni desarticulada, por lo que sugirió un liderazgo capaz de convocar, sumar y tender la mano primero.

“El daño durante estos últimos cuatro años fue incalculable y nos necesitamos todos (...) y la grandeza consiste en acercarse por lo que nos une en lugar de distanciarse por los desacuerdos. El liderazgo se mide por aquello a lo que uno está dispuesto a renunciar por una causa. Y la causa es Colombia. Primero Colombia. Y lo humano por encima de cualquier cálculo. Solo así vamos a reconstruir el país que soñamos, el país por el que Miguel dio la vida”, puntualizó.

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