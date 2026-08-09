República Dominicana incautó 303 paquetes en Puerto Caucedo y la investigación apunta a una ruta Perú–Reino Unido

Reportes confidenciales llevaron a revisar un furgón en tránsito, y el hallazgo quedó oculto en el piso de la unidad con un método de sellado que obligó a extraer piezas antes de confirmar el contenido (Foto cortesía DNCD)

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Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público, agencias de inteligencia del Estado y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo resultó en la incautación de 303 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. El hallazgo se produjo durante una inspección en la terminal portuaria del municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.

Según informó la DNCD, la operación se inició tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre irregularidades en un contenedor de tránsito. Durante la verificación, los agentes detectaron anomalías en la parte baja de la unidad de carga. Ante estas inconsistencias, activaron los protocolos de inspección y procedieron a la revisión física del furgón.

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Durante el procedimiento, el personal actuante utilizó herramientas especializadas de corte y extracción para acceder al área sospechosa. En el piso del contenedor, ocultos de manera hermética, encontraron los paquetes de la sustancia. De acuerdo con el manifiesto de carga, el furgón transportaba madera, tenía origen en Perú y tenía como destino final el Reino Unido.

Una investigación en curso

El Ministerio Público y la DNCD abrieron una investigación para identificar, arrestar y presentar ante la justicia a los integrantes de la red internacional de narcotráfico responsable del envío.

Un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) permanece de espaldas frente a las celdas de una instalación con paredes azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades señalaron que este decomiso se enmarca dentro de las acciones para fortalecer la capacidad operativa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

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Los 303 paquetes incautados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) bajo cadena de custodia para determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Lucha continua contra el narcotráfico en República Dominica

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas desarticularon desde la madrugada del jueves una red dedicada al narcotráfico tras ejecutar la “Operación LGTCA” en el este de República Dominicana, informó el organismo. El operativo apuntó contra una estructura que recibía, almacenaba y redistribuía cargamentos de sustancias controladas provenientes de Sudamérica.

Reportes confidenciales llevaron a revisar un furgón en tránsito, y el hallazgo quedó oculto en el piso de la unidad con un método de sellado que obligó a extraer piezas antes de confirmar el contenido (Imagen de referencia, foto archivo. April 18, 2026. REUTERS/Erika Santelices)

Tal como se informó este viernes, en la base de operaciones, según las autoridades, se ubicaba en el litoral este, en zonas turísticas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, y funcionaba como puente para otras redes internacionales con envíos posteriores hacia Puerto Rico en lanchas rápidas. La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos.

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En la intervención simultánea participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de inteligencia del Estado, bajo coordinación de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas.

El jueves 6 de agosto, agentes de la DNCD destacados en el Muelle de Haina Oriental del municipio Santo Domingo Oeste, coordinados por miembros del Ministerio Público, y dentro del reforzamiento de las acciones para atacar y combatir el narcotráfico, incautaron 41 paquetes de marihuana, ocultos en una carga procedente de los Estados Unidos. Se informó que el envío fue realizado desde el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos y tenía como destino final la provincia Duarte.

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