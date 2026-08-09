Esta es la exorbitante cifra de conductores reincidentes en Bogotá: Distrito ya ha suspendido más de 5.000 licencias y prevén más

Bogotá registra 14.874 investigaciones administrativas por reincidencia en infracciones de tránsito, con un promedio de siete procesos diarios - crédito Secretaría de Movilidad

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Hay preocupación en Bogotá luego de que se revelaran las más recientes cifras de casos de conductores que, pese a haber recibido sanciones por parte de las autoridades de tránsito, continúan reincidiendo en infracciones tras el volante.

Según información conocida por El Tiempo, actualmente el distrito mantiene al menos 14.874 investigaciones administrativas por reincidencia entre conductores, lo que representa siete procesos diarios, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

En el periodo comprendido entre enero de 2024 y el 31 de julio de 2026, la Secretaría ha suspendido 5.045 licencias de conducción por reincidencia, distribuidas en 1.376 suspensiones en 2024, 2.249 en 2025 y 1.420 en lo que va de 2026.

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Sin embargo, el solo hecho de acumular infracciones no convierte automáticamente a un conductor en reincidente ni lo inhabilita de inmediato para conducir. Para que se aplique una sanción de suspensión, debe existir un proceso administrativo que confirme la responsabilidad repetida y permita ejercer el derecho de defensa.

La Secretaría Distrital de Movilidad suspendió 5.045 licencias de conducción por reincidencia entre enero de 2024 y el 31 de julio de 2026 - crédito Flickr

Entre los principales motivos que llevan a la reincidencia figuran la desobediencia a señales, el uso indebido del vehículo, el tránsito por sitios restringidos y la conducción sin licencia.

Los motociclistas concentran el 40% de las investigaciones, con comportamientos reiterados como no realizar la revisión técnico-mecánica, estacionar en lugares prohibidos y circular en horarios restringidos.

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Además, el volumen de infracciones detectadas en vía en 2026 superó las 169.000 para motociclistas y las 118.000 para automóviles, lo que da cuenta de la presión sobre el sistema de control.

Uno de los casos recientes fue protagonizado por un Chevrolet Spark azul, que, tras acumular tres comparendos pendientes de pago por cerca de cuatro millones de pesos, terminó sobre un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26. El vehículo, pese a sus antecedentes y haber sido inmovilizado por evadir un peaje, continuó circulando hasta registrar una de las maniobras más imprudentes conocidas en lo que va del año.

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Pero la reincidencia no es solo un tema administrativo. Expertos destacan que existe una relación directa entre la frecuencia de las infracciones y la probabilidad de siniestros viales.

La reincidencia en Bogotá no se define solo por acumular comparendos, sino por un proceso administrativo que confirma la responsabilidad y garantiza el derecho de defensa - crédito Movilidad Bogotá

Un análisis realizado por Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Javeriana, señala que la probabilidad de estar involucrado en un siniestro, aunque no es directamente proporcional con el número de comparendos en su historial, si influye drásticamente en las cifras de siniestros viales graves o, incluso, fatales.

“La probabilidad de estar involucrado en un siniestro decrece con uno y dos comparendos. Pero los conductores con tres o más infracciones tienen una mayor probabilidad de verse involucrados en siniestros viales”, señaló Hidalgo en diálogo con El Tiempo.

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En la práctica, muchos infractores reincidentes no pagan las multas ni se presentan ante la autoridad, lo que permite que los comparendos se acumulen sin convertirse en sanciones efectivas.

Según Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, la falta de herramientas eficaces para el control y la vigilancia, sumada a un marco normativo garantista, limita la capacidad de las autoridades para frenar la reincidencia.

Los motociclistas concentran el 40% de las investigaciones por reincidencia y acumulan infracciones como no hacer la revisión técnico-mecánica, estacionar en lugares prohibidos y circular en horarios restringidos - crédito Secretaría de Movilidad

“Desafortunadamente, hay poco control social y policial, pues se presentan casos de violencia cuando se les llama la atención. A esto se suma que la capacidad de vigilancia de las autoridades resulta insuficiente frente al tamaño de la ciudad y la cantidad de conductores”, señaló el experto al diario nacional.

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Procesos y sanciones por reincidencia en Bogotá

La reincidencia en infracciones de tránsito no se determina solo por el número de multas, sino por la declaración de responsabilidad repetida tras un proceso administrativo. Una vez confirmada, la sanción puede incluir la suspensión de la licencia hasta por seis meses, conforme al artículo 124 del Código Nacional de Tránsito. Este procedimiento garantiza el derecho de defensa de los conductores y busca un equilibrio entre el control y el respeto a las garantías legales.

El seguimiento y la aplicación de sanciones recaen en la Secretaría de Movilidad, que debe enfrentar el desafío de un parque automotor creciente y una ciudad con alta densidad vehicular. La acumulación de comparendos y la evasión de sanciones dificultan la efectividad de las medidas y perpetúan patrones de riesgo en la vía.

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Ante el panorama crítico, las propuestas de los expertos van desde la modernización de la normativa hasta la implementación de sistemas de puntos, pasando por el fortalecimiento de la vigilancia y la educación vial. El objetivo es transformar el comportamiento de los conductores y reducir la incidencia de siniestros asociados a la reincidencia.