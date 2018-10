A fines de 2017, mientras terminaba de escribir el libro: "Grandes Inversores Secretos Revelados" -que finalmente salió en mayo de 2018- era cuando recibía más llamados de gente consultándome porque estaban más interesados en comprar cripto-monedas que cualquier otro tipo de activo. Allí recordé la frase de otro inversor legendario, Peter Lynch: "Cuando en una fiesta, sabiendo quien soy, prefieren hablar sobre un implante con el dentista que está al lado mío, es el momento de comprar, porque probablemente el mercado esté cerca de los mínimos. En cambio, en el momento en el que me rodean recomendándome –continúa Lynch- qué acción comprar, y previamente el taxista que me había traído a la fiesta me había recomendado una acción, es el momento de salir". Es una cuestión de olfato.