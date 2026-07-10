“Rubén Rocha reapareció por presión pública”: Manuel Añorve, senador del PRI

Manuel Añorve acusó que el retiro del artículo 109 es una distracción. | X- Manuel Añorve

Para el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció por la presión pública, que también carga el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En las últimas semanas, nadie sabía algo del paradero del morenista, pese a que Sheinbaum insistió en que “estaba localizable” en Sinaloa, estado que dejó de gobernar por sus presuntos nexos con la fracción del Cártel del Pacífico de “Los Chapitos”.

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Ante esta situación, Añorve consideró que, por instrucciones del gobierno federal, Rocha Moya salió a dar la cara, no en persona, solo a través de un mensaje en redes sociales.

“Es por la presión que la opinión pública metió de dónde estaba el exgobernador, por eso (el gobierno) le pide que salga y que diga que está en Sinaloa”, expresó el legislador priista.

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No detienen a Rocha para defender al morenismo

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, Añorve Baños reiteró que la decisión del gobierno de Sheinbaum Pardo, de no detener y entregar a Estados Unidos a Rubén Rocha, es para proteger al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El pretexto de la soberanía es para proteger a muchos de este movimiento de la 4T de Morena que están involucrados en diferentes formas con la delincuencia organizada”, agregó.

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La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

Cortina de humo atacar al exembajador Ken Salazar

Por otro lado, consideró que atacar y tachar de mentiroso al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por la captura en nuestro territorio y posterior traslado a la Unión Americana del narcotraficante, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, es para minimizar el contenido del libro que está por publicar el diplomático norteamericano.

“Ken Salazar anuncia que va a presentar el libro en próximas semanas y entonces hay una reacción virulenta por parte del gobierno de Morena para desacreditarlo.

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“Él está está respondiendo lo que dice que conocía, pero la verdad es que Morena está defendiendo a todos los que están señalados ya con problemas de narcotráfico”, espetó.

Carga contra autoridades por piloto que trasladó al ‘Mayo’

Otro tema que cuestionó el líder de los priistas en la Cámara Alta, fue el del piloto del avión que llevó a Zambada García a Estados Unidos, pues, para él, resulta inadmisible que el gobierno federal lo haya ocultado y después entregado al vecino del norte.

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“Porque la línea es muy clara, la línea es: si cae uno, caen todos los demás. Y lo primero, hay que proteger el movimiento, su movimiento de la 4T, de Morena”, concluyó.

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Rocha Moya comparte mensaje en redes sociales

Luego de pasar 69 días sin tener una aparición pública, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compartió un mensaje en su cuenta personal de X.

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En la publicación, negó que estár fuera de Sinaloa e insistió en que las acusaciones de presuntos nexos con “Los Chapitos” son falsas.

Una de las cosas que más llamó la atención, es que el morenista no compartió algún video o evidencia fotográfica; no obstante, en el texto detalló que desde que solicitó licencia, ha asistido a declarar a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

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Además, negó tener protección federal, algo en lo que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum, cada vez que la cuestionan al respecto.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán”, dice la publicación.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna (...) he sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”, añadió.

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FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, saluda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México, México, 26 de junio de 2025. REUTERS/Luis Barron//File Photo

Repite narrativa de Sheinbaum

Como era de esperarse, Rubén Rocha continuó con la narrativa de Sheinbaum, sobre que es víctima de un ataque de la ultraderecha, con la intención de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación.

“Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas. Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, expresó.

Tras la publicación de columnas que cuestionaron su paradero, Rubén Rocha reapareció en redes, pero para el PRI solo fue por presión pública.