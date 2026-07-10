Primera Línea del Metro de Bogotá: la estación 2 ‘Portal Américas’ tendrá integración directa con Transmilenio con un solo pasaje

La integración entre Portal Américas y Transmilenio incluye tres edificios de acceso con escaleras y ascensores para garantizar accesibilidad y seguridad - crédito Metro de Bogotá

El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance general del 80,37% al cierre de junio de 2026. El progreso es especialmente relevante en la estación Portal Américas, la número 2 del trazado y la única que ofrecerá integración física y tarifaria directa con el Portal Américas de Transmilenio, lo que permitirá a los usuarios desplazarse entre ambos sistemas con el mismo tiquete y en un entorno completamente conectado.

La megaobra, cuya marcha blanca (fase de pruebas integrales sin pasajeros) está programada para septiembre de 2027 y la apertura comercial para marzo de 2028, de acuerdo con la Empresa Metro, marca un cambio de paradigma en el transporte público de la ciudad.

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La integración entre la estación 2 del Metro de Bogotá y el Portal Américas de Transmilenio fue diseñada para facilitar la movilidad multimodal, optimizando los tiempos de desplazamiento y la comodidad de los usuarios. Para ello, se han construido tres edificios de acceso en las plataformas del portal, cada uno en concreto y acero, equipados con escaleras y ascensores que garantizan la accesibilidad y la seguridad de todos los pasajeros, incluyendo personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

La marcha blanca del Metro de Bogotá está prevista para septiembre de 2027 y la apertura comercial para marzo de 2028 - crédito Metro de Bogotá

Estos edificios no son otra cosa que la prolongación y modernización del Portal Américas de Transmilenio hacia la infraestructura del Metro. Desde cualquiera de estos puntos, los pasajeros podrán subir hasta el nivel intermedio de la estación del metro, donde una plataforma metálica central conecta los tres accesos y dirige el flujo de usuarios hacia la nave principal de la estación.

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El diseño modular y vertical imita los mejores modelos de integración entre sistemas BRT y metro vistos en ciudades de referencia internacional, permitiendo un tránsito organizado y cómodo entre ambos modos de transporte.

La integración también contempla conexiones verticales en otras estaciones de la Línea 1, especialmente en aquellas que corresponden a puntos de intercambio clave con el sistema BRT. En estos casos, escaleras y ascensores en las pasarelas de Transmilenio conducirán a pasarelas transversales en un segundo nivel, desde donde se accede a los edificios de entrada al metro y, finalmente, al tercer nivel donde estarán ubicadas las plataformas de los trenes.

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La estación Portal Américas será la única de la Línea 1 del Metro de Bogotá con integración física y tarifaria directa con un portal de Transmilenio - crédito Metro de Bogotá

El avance de las obras no solo se refleja en el porcentaje de ejecución, sino en la transformación visible del entorno urbano. Las estaciones, viaductos y accesos ya reconfiguran el paisaje de Bogotá, y la ciudadanía ha sido protagonista en este proceso, participando en la elección de los nombres de estaciones como Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel.

Además, la habilitación total de la estación Calle 26 – Atrio, la primera completamente operativa, marca el ritmo de las demás intervenciones y permite comprobar la funcionalidad de las nuevas infraestructuras.

En paralelo, el alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 229 de 2026, que pone en marcha la estrategia Ondas Metropolitanas para fortalecer el espacio público y la conexión peatonal en torno a la Línea 1, mejorando la experiencia urbana y la seguridad para los peatones.

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Detalles de la integración y experiencia del usuario

A partir de marzo de 2028, cuando se inaugure la operación comercial, los usuarios podrán ingresar y salir de la estación 2 del Metro y el Portal Américas de Transmilenio utilizando el mismo tiquete, sin tener que salir a la calle ni pagar dos pasajes.

Las plataformas de ambos sistemas estarán físicamente integradas mediante las estructuras mencionadas, y la señalización permitirá una orientación clara y efectiva para los viajeros, minimizando el tiempo de transbordo.

El Estudio de Percepción de Cultura Ciudadana 2026 indicó que 9 de cada 10 bogotanos sienten optimismo por el Metro de Bogotá y que el 95 % cree que el proyecto ya es una realidad - crédito Metro de Bogotá

La integración facilitará el tránsito de miles de usuarios provenientes del suroccidente y sur de Bogotá, quienes podrán acceder directamente a la red férrea sin congestiones adicionales, mejorando la calidad del viaje y la eficiencia del sistema.

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Otras estaciones de integración

Además de Portal Américas, la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con conexiones directas o pasarelas de integración con otras estaciones de TransMilenio, como Sena (NQS), Hospital (avenida Caracas), avenida Jiménez, Central, calle 45, calle 63 y calle 72. Cada una de estas estaciones ha sido diseñada para facilitar el intercambio modal.

Finalmente, el Estudio de Percepción de Cultura Ciudadana 2026 reveló que 9 de cada 10 bogotanos sienten optimismo frente al avance del Metro y que el 95% considera que el proyecto es ya una realidad. Este ambiente positivo, según el distrito, es reflejo de la magnitud de la transformación que se vive en la capital y del impacto que tendrá la integración metro-BRT en la vida diaria de los habitantes.

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