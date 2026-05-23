Ministro de Minas afirmó que el Gobierno está evaluando un nuevo aumento de la gasolina desde junio: de cuánto sería

Una junta entre los funcionarios responsables establecerá si el precio del combustible sufrirá un nuevo incremento, en medio de la política estatal de retiro paulatino de ayudas económicas a los derivados fósiles - crédito @BLUAntioquia/X

El ministro de Minas y Energía Edwin Palma anticipó que la gasolina en Colombia tendría un nuevo aumento desde el 1 de junio, una medida que el Gobierno vincula al desmonte gradual de los subsidios a los combustibles y a la protección de las finanzas públicas y del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

El funcionario aclaró que la decisión todavía no ha sido oficializada porque falta la reunión con el Ministerio de Hacienda en la que se definirá el ajuste exacto.

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“Yo creo que va a haber un aumento, como lo hemos hecho y lo ha orientado el presidente, de forma gradual, responsable con las finanzas públicas, con el fondo de estabilización, pero también responsable con el bolsillo de los colombianos”, dijo el ministro Palma en una rueda de prensa.

El posible incremento llegaría después de dos movimientos recientes en sentido opuesto: en febrero y marzo se aplicaron reducciones consecutivas de 500 pesos, de acuerdo con el texto fuente, por una mejora en las cuentas del fondo. Si se concreta el alza de junio, sería el segundo aumento consecutivo.

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El posible aumento en el precio de la gasolina responde al desmonte gradual de los subsidios a los combustibles por decisión del Gobierno - crédito Colprensa

Sin embargo, en mayo, el precio de la gasolina subió $400 y quedó en un promedio nacional de $15.849, según el texto fuente. Ese valor volvería a encarecerse a la espera del anuncio oficial sobre la tarifa que regirá el próximo mes.

Palma dijo desde Medellín que la reunión con el Ministerio de Hacienda aún no se ha realizado y que se llevaría a cabo en los últimos días de mayo para establecer el monto del aumento.

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Según explicó, el alza dependerá también de varias variables internacionales y del trabajo conjunto entre ambas carteras.

“Siempre lo monitoreamos de acuerdo a varias variables internacionales. Es un trabajo conjunto con Hacienda, porque usted sabe que nos toca proteger el fondo de estabilización de los precios de los combustibles”, expresó el funcionario.

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El ministro expuso la línea del Gobierno con una definición directa: “No vamos a seguir subsidiando combustibles”.

En otra declaración incluida en el texto fuente, agregó: “Nos toca ir desmontando paulatinamente los sostenidos de los combustibles porque no puede el pueblo colombiano y sus programas sociales pagar los combustibles fósiles”.

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Las nuevas tarifas de la gasolina aún no se han oficializado, pues resta la reunión clave entre los Ministerios de Minas y Hacienda, afirmó el ministro Edwin Palma - crédito @RadNalCo/X

La señal oficial, de acuerdo con Palma, coincide con la posición expresada por el ministro de Hacienda Germán Ávila. Según el texto fuente, Ávila sostuvo que “no tiene sentido ni es viable para el país mantener los subsidios a la gasolina”.

Palma también explicó que el monitoreo del precio se hace semana a semana y que la decisión final considera el estado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

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El aumento de mayo generó reacciones entre conductores, transportadores y otros sectores económicos por el efecto que tiene el costo del combustible sobre el transporte y sobre el precio final de productos y servicios.

Sergio Fajardo critica el manejo del Gobierno sobre el precio de la gasolina

Sergio Fajardo criticó la administración del Gobierno nacional por el posible aumento del precio de la gasolina en Colombia - crédito Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo calificó de “pésima” administración al Gobierno nacional por la posibilidad de un nuevo aumento del precio de la gasolina en Colombia, que, según lo anunciado, podría empezar a regir desde junio.

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La eventual alza fue confirmada esta semana por el ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea desde Medellín, donde dijo que aún no se ha realizado una reunión con el Ministerio de Hacienda, pero que se sentarán a definir de cuánto sería el incremento, que subiría por segundo mes consecutivo.

Desde Barranquilla, Fajardo cuestionó el rol del ministro y lo vinculó con su paso como interventor de la empresa Air-e, al asegurar que se debe “investigar muy bien lo que hizo”.

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“El ministro Edwin Palma hace parte de una pésima administración. Él estuvo aquí y fue interventor, a ver qué hicieron con Air-e, ¿Cómo la van a entregar? ¿Cuánto le bajaron las tarifas al Caribe? ¿Cuánto les han prometido a la región? Al Caribe siempre le prometen porque dicen: ‘Allá ponen presidente’. Vienen aquí y dicen mentiras todos los días y a todas las horas. ¿Cuántas veces se han creído estos cuentos?”, afirmó.

El candidato insistió en que la situación afecta con más fuerza a los sectores vulnerables y puso el foco en la energía como condición para la actividad productiva en la región. “Los problemas se resuelven trabajando. No se merecen esto y las personas más pobres siempre son las que están pagando. Este es un espacio para la industria, pero ¿cómo va a poner una fábrica si no le garantizan el suministro de energía?”, agregó.

En el plano político, Fajardo dijo que descarta una alianza con Paloma Valencia y se refirió al alcalde de Barranquilla Alejandro Char, al señalar que “puede votar por el que quiera”, aunque se mostró dispuesto a trabajar con él si llega a la Presidencia. “Yo trabajo con todas las personas, pero ni un peso, ni un contrato y eso se puede hacer aquí”, dijo.