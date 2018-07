—Condenamos cualquier tipo de violencia, ya sea hacia Cabify o cualquier alternativa de transporte que esté establecida legalmente o no. En el Estado de derecho existen los canales adecuados para poder resolver las fricciones o diferencias. Al final de cuentas, dentro del ecosistema de movilidad hay cupo para varias alternativas. El competidor real de Cabify no es Uber ni es el taxi, es la posición del vehículo particular, que es totalmente ineficiente. Se utiliza solo el 4% del tiempo; del 20% al 40% de la superficie de la ciudad son estacionamientos y vialidades; en un automóvil tradicional solo van 1,2 personas cuando la capacidad es de cuatro a cinco. Entre todos los actores tenemos la oportunidad de mejorar esta realidad. Estamos generando ciudades alrededor del automóvil y no alrededor de la ciudadanía.