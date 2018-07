La descripción del escenario internacional, es imprescindible para entender porque la Argentina fue el país que pagó el menor costo por la crisis internacional, lo que no significa que en las próximas ruedas ese costo se agrave, en particular en la Bolsa donde creció la aversión al riesgo.

Saber que el dólar va a seguir subiendo en el mundo no es un dato menor para los inversores locales y del exterior.