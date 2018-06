"En ese frente, ya hicimos todos los deberes que nos pidieron, se avanzó con más reformas, se pasó la Ley de Financiamento Productivo para fortalecer el mercado de capitales, no deberían tener argumentos en contra a nivel técnico, el problema son los intangibles", diferencia Sebastián Maril, de Research for Traders. De acuerdo al analista, de forma oficial las cuestiones de coyuntura, como el acuerdo con el FMI, no deberían poder influir en la decisión de mañana.