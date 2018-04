La importancia del emprendedurismo viene no solo por el tamaño del sector, si no también por como está distribuido. Alejandro Martinez, encargado de Asuntos Públicos de ASEA, explica que el 99,8% de las empresas que representan las MiPymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y son responsables de 64% del empleo privado formal no están tan concentradas adentro de las fronteras de la Provincia de Buenos Aires como uno pensaría.