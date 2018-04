La idea de armar carvi surgió luego de una mala experiencia cuando Fernández Barrio compró un auto O Km. "Me sentí defraudado. Yo sabía cuál era el modelo, la versión y el color que quería. La concesionaria me dijo que todo estaba perfecto, que tenían el auto que buscaba. Pero 60 días después me terminé llevando un auto de otro color y de otra versión, porque el que esperaba no estaba, obviamente con un incumplimiento en lo que fue el plazo de entrega", recuerda.