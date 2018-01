Es que Eastman Kodak Company, un verdadero gigante de la fotografía que fue número 1 en ventas del sector por décadas y hasta inventó la cámara digital, no supo aggiornarse, y perdió. Se aferró al histórico rollo de fotos –que lanzó al mercado y permitió que la fotografía se convirtiera en un fenómeno de masas– y no vio, o no quiso ver, en realidad, cómo el mundo en el que había cimentado su poderío dejaba de existir casi de un momento a otro. Tan errónea fue su estrategia frente al mundo digital que estuvo al borde de quebrar por una deuda de 6.700 millones de dólares. Al final, quedó reducida casi a su mínima expresión.