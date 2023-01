Más de 2.500 nuevos productores de soja y maíz se sumaron a un plan de asistencia del Gobierno

Más productores de soja y maíz se sumaron a un Programa que lanzó el Gobierno

Mediante la Resolución 1/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura informó que se sumaron 2.531 nuevos beneficiarios al “Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz”. Ahora el listado de beneficiarios alcanzó un total de 4.283 productores, los cuales según detallaron desde la cartera agropecuaria recibirán un aporte promedio de $843.680.

El precio de la soja cayó más de un 2% en la primera rueda del año del mercado de Chicago Hubo también caída en los valores del trigo y el maíz, como consecuencia del fortalecimiento del dólar que impacta en la dinámica exportadora de Estados Unidos, y las fuertes pérdidas en mercados bursátiles VER NOTA

Hay que recordar que el Gobierno, mediante el ministerio de Economía, estableció que los aportes serían de 6.500 pesos por hectárea de soja declarada en la campaña anterior 2021/22, por hasta 400 hectáreas, y de 20.000 pesos por hectárea de maíz, hasta un tope de 100 hectáreas. Todo esto en el marco de una campaña gruesa atravesada por la ausencia de precipitaciones, que retrasa el proceso de siembra y además complica el futuro de la cosecha de los dos principales cultivos que aportan divisas mediante las exportaciones.

Tras la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, expresó mediante un comunicado de prensa que “a los efectos de garantizar mayor alcance, hicimos correcciones para que más productores ingresen al programa por lo que se decidió que hoy ingresen 2500 más por un total de 1500 millones. En el marco de un trabajo conjunto con la AFIP logramos ampliar la cantidad de beneficiarios con el fin de impulsar la producción agrícola en todo el país. De esta manera, el Gobierno Nacional dispone una inversión superior a los $3600 millones para alcanzar a un total de 4283 beneficiarios, quienes recibirán un aporte promedio de $843.680″.

Juan José Bahillo

Los fondos que se destinan para la implementación de dicho Plan surgieron del dólar soja, también conocido como “Programa de Incentivo Exportador”, que se instrumentó en septiembre y diciembre pasado. Al respecto, Bahillo señaló: “El mismo no solo no llegó tarde, sino que ratifica el éxito de la medida, que le permitió a productores poder liquidar soja a un valor más competitivo, incrementar las reservas del país. Al mismo tiempo, con este programa de fortalecimiento, se logró que aquellos que efectivamente no hayan alcanzado a vender, el Estado los compensa con este beneficio para pequeños y medianos productores de soja y maíz”.

Medidas

Como adelantó el fin de semana este medio, el Gobierno prepara medidas para los damnificados por la sequía y para aquellos sectores cuyos costos aumentaron por los efectos del dólar soja, cuya segunda edición logró ventas de los productores por encima de los 6 millones de dólares e ingreso de divisas de USD 3.155 millones. Los anuncios se realizarían mañana o el viernes.

Sequía en la zona núcleo: el 60% de la soja se encuentra en un estado de regular a malo y se perderían más de USD 700 por hectárea Son datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se advierte que los rendimientos en soja podrían caer entre un 20 y 50%, pero la pérdida podría ser superior en el caso que no se registren lluvias en los próximos días VER NOTA

Uno de los sectores a los que el Gobierno apuntará con las mismas será la lechería. Toma fuerza la posibilidad de implementar una asistencia directa durante un período de tres a cuatro meses. Una idea sería aplicar aportes no reintegrables, como se utilizó en el plan oficial para pequeños y medianos productores de soja y maíz, del cual la semana pasada Agricultura depositó un total de $1.730 millones a 1.754 productores que se presentaron para acceder al beneficio.

Sigue preocupando al Gobierno y al campo el efecto de la sequía

En tanto, para sectores como la producción avícola, de huevos y porcina, afectados el mayor costo que debieron afrontar durante la vigencia del “dólar soja 2″ que rigió entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre, se destinaría una especie de compensación por el aumento del costo de producción de ese período, siempre que no se haya trasladado a precio. En las últimas semanas hubo reuniones entre los sectores y la cartera agrícola para definir el esquema de ayuda. También habría medidas para quienes hacen engorde a corral.

Una propuesta que se viralizó: productores siembran la cara de Messi en campos de maíz Fue una iniciativa de un ingeniero agrónomo cordobés, que comenzó en la previa del Mundial y se viralizó. Hoy son más de 20 campos donde se puede ver la cara del astro sembrados con tecnología de última generación VER NOTA

Por último, atento a la toda la problemática que se generó en torno a la sequía, la Secretaría de Agricultura trabaja a contrarreloj para la homologación de las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario, para que los productores accedan de inmediato a los beneficios de las mismas. Hasta el momento se homologaron cerca de 14 declaraciones. Además, con la aprobación del presupuesto del 2023 el Gobierno contará para avanzar con políticas con unos 17.000 millones de pesos, mediante la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria, y del Fondo de Prevención y Mitigación, para el desarrollo de obras. En todo esto, se aguardan medidas concretas para los damnificados.

Seguir leyendo: