Sequía: el mal estado de la soja y el maíz enciende todas las alarmas de cara a 2023

“Es tan grande la desazón de los productores que existen casos de no querer realizar ningún cultivo”. Esa es la sensación que existe en muchas zonas productivas del país ante el impacto de la sequía y las altas temperaturas. Un panorama que complica la campaña de los dos principales cultivos de la Argentina: la soja y el maíz.

Se suma la incertidumbre por la posibilidad de que continúe hasta febrero este patrón climático de lluvias por debajo de lo normal. El último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señaló que “la mayoría de los modelos predicen que las temperaturas superficiales se mantendrán por debajo de lo normal en el nivel de ‘La Niña’ por lo menos hasta enero/marzo de 2023. El modelo IRI en particular pronostica como muy probable la continuidad del evento La Niña entre diciembre y febrero y una transición a neutralidad, con un 71% de probabilidad, durante el trimestre febrero/abril de 2023″.

“Al maíz temprano se lo ve muy estresado. No se recuperan, no florecen. Se calcula que ya han perdido un 80% de su potencial”

Es por eso que hay mucha preocupación en el sector agropecuario por los malos pronósticos que hay por delante, con pocas lluvias hasta entrado febrero y con un panorama grave que se presenta por delante. Bajo este escenario actual y de proyecciones transita la actual campaña de soja y maíz, la cual en comparación con el ciclo anterior enfrenta un fuerte retraso como consecuencia de la ausencia de precipitaciones.

En el terreno de la zona núcleo, una de las regiones del país que se destaca en la producción agrícola, hay 2 millones de hectáreas de soja de primera que se encuentran en condiciones críticas. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hay 1,6 millones de hectáreas en condiciones regulares y 400 mil hectáreas en malas condiciones.

“Se ve desde floración anticipada, quemado de hojas, muerte de plántulas y hasta síntomas de fitotoxicidad por el intenso estrés termo hídrico. Hay muchos lotes que hay que resembrar. Estos son algunos de los problemas que están generando las altas temperaturas y la escasez de agua en la soja de primera de la región núcleo. Pero es tan grande la desazón que hay productores que evalúan no sembrar más”, comentaron los técnicos de la entidad que trabajan en la zona santafesina de Bigand.

Estado de la soja de primera en la zona núcleo. (Bolsa de Comercio de Rosario)

El relevamiento de la entidad rosarina también reflejó que hay muchos lotes que recibieron las precipitaciones de los últimos días, los productores pudieron avanzar con las tareas de siembra. Hasta el momento el progreso de siembra de soja de segunda fue de 27% y la región núcleo totaliza un 60% del área sembrada. Los lugares que mayores avances de siembra reportaron fueron el centro y sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, sin embargo en Cañada de Gómez se lleva sembrado entre un 10 a un 30% del área.

Maíz

Por el lado del maíz, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario precisó que las lluvias de la semana pasada “fueron insuficientes para revertir la mala situación del cereal y si bien ha habido un descenso de 5 puntos porcentuales en los cuadros malos y en los regulares, también han desaparecido los cuadros que se reportaban como muy buenos”. Actualmente hay más de 140 mil hectáreas, de las 200 mil sembradas, que se encuentran en condiciones de regular a mala, y solamente el 30% de lo sembrado está en buenas condiciones.

“Al maíz temprano se lo ve muy estresado. No se recuperan, no florecen. Se calcula que ya han perdido un 80% de su potencial. De no llover en los próximos 10 días, el 80% estará perdido. Hay lotes que ya están perdidos y se los secará o picará”, comentaron desde la BCR y agregaron que el 20% restante, que recibió algo de agua en los últimos días, se obtendrían en la cosecha rendimientos de un 50% de su potencial, en el caso que vuelvan a recibir milímetros en los próximos 10 días.

Evolución de las proyecciones climáticas para los próximos meses

Por otro lado, en el centro y sur de la provincia de Santa Fe, los productores advierten que “la situación del maíz temprano es peor que la del trigo, no va a ver cosecha si continúa este panorama”. Mientras tanto en Corral de Bustos, Córdoba, son más optimistas y comentaron que el maíz “están muy buenos en relación al año que están transitando, pero están petisos. Estamos a 15 días de la floración y el agua está muy ajustada, aunque lograron recuperarse tras los 30 milímetros que juntamos la semana pasada, pero en horas pico muestran estrés”.

Por último, más de la mitad del maíz tardío ya está sembrado sobre la región núcleo, alcanzando unas 825.000 hectáreas, de las 1,3 millones de hectáreas proyectadas. De acuerdo al informe privado, en una semana se avanzó un 30% aprovechando la humedad generada por las lluvias de la semana pasada. Los lotes más avanzados se encuentran en el norte de la provincia de Buenos Aires con un 90%, y también el sudeste de Córdoba con un 80% sembrado.

