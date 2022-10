Córdoba: con récord de asistencia finalizó el 1º Congreso Internacional de Maíz

El Congreso Internacional de Maíz fue todo un éxito

La Ciudad de Córdoba se vistió de gala para albergar entre el miércoles y jueves de esta semana al 1º Congreso Internacional de Maíz. El evento se realizó en el Centro de Convenciones de Córdoba y asistieron más de 3.400 personas. Se registró una alta presencia de productores, contratistas rurales, prestadores de servicios de la Región Centro y delegaciones del exterior del país.

El encuentro fue impulsado por La Pastelera Producciones SRL, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, en asociación estratégica con los Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba, y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar). Además de las diferentes charlas en tres salas que funcionaron a pleno durante el Congreso, hubo reuniones de negocios, capacitaciones y diferentes encuentros bilaterales de negociaciones de importancia global.

En un presente complejo por la situación climática que está provocando una importante demora en la siembra de maíz, los asistentes al Congreso Internacional analizaron puertas hacia adentro aquellas cuestiones que son de importancia al momento de tomar decisiones, sobre cómo mejorar los rendimientos del rendimiento del cultivo y que el productor sea cada vez más sustentable, aumentar el valor agregado, la llegada de nuevas tecnologías, la apertura de mercados, las perspectivas climáticas para el corto y mediano plazo, y el contexto político y económico de la Argentina y el mundo, entre otros temas.

Participaron como disertantes internacionales Plinio Nastari, Nilson Aparecido Leitao, Fernando Camargo, Berhnard Kiep y Amador Sánchez Rico, quienes abordaron temáticas como los desafíos de la seguridad alimentaria global, la movilidad sostenible, y la relación de la política y el agro. Del ámbito nacional presentaron sus visiones, Fernando Andrade, Fernando Vilella, Julio Calzada, Gustavo Idígoras, Gabriel Delgado, Héctor Huergo, Gabriel Espósito, Nicolás Roullet, Juan Bautista Casale, Pedro Vigneau, Pedro Sueldo y Alfredo Paseyro y los periodistas Marcelo Longobardi y Juan Martin Melo, entre muchos otros.

Sergio Busso, Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, celebró el éxito del evento y puso énfasis en que el espacio “sirvió para escuchar, aprender y compartir, pero también para imaginar cuál es la hoja de ruta en el mediano y largo plazo”. A ello añadió que “el maíz es la oportunidad para repensar la actividad productiva, la transformación de las provincias, de la región y del país”. En relación a lo que se puede proyectar, el funcionario señaló: “Desde el inicio de las actividades, Juan Schiaretti fue claro en la necesidad de tener un rumbo compartido y certidumbre en torno a eso, para la mejora ambiental y productiva”.

El ministro Sergio Busso junto al Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo en la apertura del Congreso Internacional de Maíz

Por su parte, Marcos Blanda, Secretario de Agricultura de Córdoba, también expresó su alegría por todo lo que sucedió en los pasillos y en las salas del Congreso: “Cuando nos vamos con más preguntas de las que teníamos al llegar, decimos que es un buen indicador para calificar el gran éxito. Quedó demostrado cómo a través del maíz podemos transformar nuestra comunidad y mejorar la huella de carbono”, señaló.

Más opiniones

A todo esto, Pedro Vigneau, Presidente de Maizar, destacó la calidad de los expositores y especialistas. Explicó que “traer a técnicos de clase mundial que tiene el país y sumarle a eso muchos técnicos internacionales que vinieron a contar cómo están viendo las cosas y dónde está el conocimiento hoy, hace esto: que el productor argentino, joven y bien formado, venga a nutrirse, y también a aprender”.

También aclaró que “la única forma de ser rentable es siendo sustentable y que el margen bruto ya no es la medida de renta, ya que hoy la renta debe incluir lo ambiental y lo social. En ese sentido, Argentina y la cadena de maíz en particular, tiene una diferenciación grande con respecto a otros maíces de otros países: hoy, el consumidor paga más por la forma en que se hizo el producto que por el producto en sí. Sin embargo, el maíz argentino cotiza igual que cualquier otro; no estamos contando la historia de tener el maíz con la menor huella ambiental del mundo”.

Por último, Joaquín Pinasco, CEO de La Pastelera Producciones, manifestó su satisfacción por el éxito organizacional y dejó un adelanto: “Estamos muy contentos, superamos las expectativas de este primer encuentro de talla internacional y ya estamos pensando en la próxima edición del Congreso Internacional de Maíz”. Al mismo tiempo, destacó la presencia de las principales figuras del sector. “Estuvieron todos los actores de la cadena, desde el productor de entre 50 y 200 hectáreas, que en Argentina son miles, hasta el Gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, pasando por embajadores, agregados agrícolas, ingenieros, las empresas más importantes de la industria, y muchos protagonistas más”, concluyó.

