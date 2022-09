El fin de la media res divide al sector de la carne: matarifes se oponen y frigoríficos exportadores apoyan

Una medida oficial divide a los integrantes de la cadena de ganados y carnes.

Desde el Gobierno nacional admiten que se está en condiciones de comenzar desde el próximo 1º de noviembre con la provisión de carne en trozos menores a 32 kilos desde los frigoríficos a carnicerías y supermercados. La medida pondrá fin a la entrega al minorista de la media res. Una decisión que generó diferencias en la cadena de ganados y carnes.

A favor de la nueva medida se pronunciaron los grandes frigoríficos exportadores, que calificaron de “positiva” a la misma. Sin embargo, hay una fuerte resistencia por parte de frigoríficos medianos y pequeños que aseguran, junto los matarifes y abastecedores de carne, que no están dadas las condiciones para hacer efectiva la iniciativa, ya que consideraron que al menos la mitad de las plantas frigoríficas que operan en el mercado no pudieron hacer la inversión que demandan los cambios para cumplir con el troceo.

Desde el sector frigorífico, no de los exportadores, aseguran que muchas plantas no pudieron cumplir con las inversiones requeridas para contar con una nueva estructura de cámaras de frío y vehículos para el traslado, además de la contratación de nuevo personal especializado, algo que en líneas generales demandaría cerca de 200 millones de pesos por establecimiento. Para ello, el Estado se había comprometido a la entrega de créditos por montos de hasta 100 mil dólares.

Por su parte, los grandes frigoríficos exportadores ponderaron la oportunidad de continuar con el proceso propuesto por el Gobierno de cumplir con un cuarteo de la res para comercializar en carnicerías y supermercados. “La modernización está en marcha y el cuarteo llegó para quedarse”, aseguraron los integrantes del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina, más conocida con las siglas ABC.

Mario Ravettino, titular del Consorcio ABC.

A través de una nota de prensa, Mario Ravettino, titular del Consorcio ABC, afirmó que “la modernización del sector (cárnico y frigorífico) está ya en marcha y pronto veremos los resultados positivos” tras evaluar el estado de situación que reportan las plantas asociadas para cumplir con el proceso de cuarteo de carne vacuna desde noviembre próximo. Además, se consignó que “la implementación del cuarteo no sólo optimizará el tiempo en las carnicerías y puntos de venta, sino que también mejorará el manejo de la carne y el desposte de cada cuarto”.

Matarifes

En diálogo con Infobae, Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), aseguró que “desde nuestra entidad hemos hablado con otras cámaras empresarias. Hay casi 400 frigoríficos de carne vacuna en todo el país, de los nos dicen que la mitad no tiene la posibilidad el trabajo de troceo de la carne que se va a requerir a partir del 1º de noviembre. Me parece que solamente contamos en un 50% de lo que se puede llegar a hacer a partir de esta fecha. Por lo que dicen no recibieron los créditos y subieron las tasas, lo que hizo imposible contar con los créditos necesarios”.

Y agregó: “Es verdad que no se puede llevar al hombro la media res, pero si se puede adoptar un sistema mecánico para bajarlo del camión. Sabemos que si cortamos los trozos en lotes de 32 kilos, se va a contaminar más la carne. Por eso decimos que un cuarto trasero que pesa 42 kilos, que cuenta grasa y hueso, se puede bajar perfectamente de un camión y trasladar por medios mecánicos, sin que se hombree la media res. Si no tenemos esto en cuenta, va a fracasar la medida propuesta por la falta de puesta a punto de los frigoríficos”.

´En las últimas horas, la entidad que representa Pedace emitió un comunicado, en el cual señalaron:” Los argumentos de la industria exportadora se basan en las ventajas que representa vender cortes de carne envasados al vacío. Esta es una comparación mentirosa, ya que la venta de carne en cuartos, el ´cuarteo`, como se lo identifica habitualmente, es algo muy distinto a la venta de cortes en cajas y no tiene ninguna de sus ventajas y, por el contrario, carga con varias desventajas sanitarias y económicas. Si hacemos un breve comparativo entre algunas de las características del comercio de carne en cajas de cortes envasados al vacío o Box Beef con el cuarteo propuesto, vemos que solo comparten un factor: Mayores costos. El resto son puntos en contra”.

Sin embargo, Ravettino como vocero del sector frigorífico exportador manifestó que “el rubro frigorífico se prepara para comenzar con una nueva y crucial etapa en el que la carne será comercializada en cuartos, en lugar del sistema de medias reses. La medida establecida por las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación empezará a regir desde noviembre y actualizará al sector para que alcance los estándares utilizados en la mayor parte del mundo”, dijo al defender la posición oficial de dar inicio al troceo desde poco más de mes y medio.

Daniel Urcía, integrante de FIFRA.

Según explicó el directivo del Consorcio ABC, “el producto (cárnico) se venderá en porciones más livianas y pequeñas, un avance que permite satisfacer la demanda de cada carnicería de acuerdo a las preferencias del público. Con la carne comercializada por medias reses, las carnicerías corrían el riesgo de no vender todos los cortes y eso se traslada al precio final que paga la gente. En cambio, con la implementación del cuarteo, los puntos de venta recibirán los cortes que los consumidores más le compran y estos podrán conseguir la carne que prefieran, a un precio favorable”.

Más opiniones

Una posición diferente y con objeciones para con el troceo planteó la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), lejos de la posición asumida por los frigoríficos exportadores. Se coincide con la posición asumida con otros frigoríficos, matarifes y abastecedores en señalar que aún el sector no está preparado para asumir este tipo de actividad: es decir, la provisión de cuartear la res para que no se provean cortes que superen los 32 kilos.

Sin bien, se admite desde los frigoríficos pequeños y medianos que un día deberá concluir la provisión de la media res a las carnicerías y a supermercados, por los problemas que trae a los trabajadores que participan de su logística, no es aún el momento de cerrar el círculo debido a que muchas plantas frigoríficas no están preparadas.

