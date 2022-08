Facundo Manes visitó el congreso de Coninagro y aseguró: “El campo encarna la rebeldía que necesita Argentina”

El diputado nacional en el evento de la entidad que integra la Mesa de Enlace

El diputado nacional Facundo Manes participó del 5º Congreso Internacional de Coninagro que se llevó a cabo el día de hoy en la Universidad Católica Argentina (UCA) bajo el nombre “Alimentos para la Argentina y el mundo: un desafío del cooperativismo”.

El neurocientífico criticó los recortes en el Presupuesto en salud y educación y llamó a que “el campo no sea motivo de conflicto o discordia, sino de unidad y orgullo”.

“Estoy completamente en contra de recortar el presupuesto en salud y educación, que es la mayor herramienta que tenemos para erradicar la pobreza y clave para el desarrollo de nuestro país mientras que existe un gasto político inmenso en publicidad oficial que debería ser eliminado con urgencia”, comenzó Manes.

“Es crucial que invirtamos en la educación de nuestra gente porque lo que hoy distingue a las sociedades es su capacidad de generar y aplicar conocimiento al desarrollo. Hoy la competencia entre países se da por sus sistemas educativos. Por eso debemos darle a nuestros hijos una formación de calidad porque si no seremos los responsables de excluirlos del futuro”, dijo el médico.

Manes junto a Carolina Lozada y Alfredo Cornejo

“El sector agropecuario representa el sector más resiliente de la economía argentina”, aseguró.

“Es el sector que no se arrodilla, que no se rinde, el sector que no renuncia a la Argentina y representa la rebeldía que necesitamos para sacar la Argentina adelante. El campo es algo que el país hace bien y tenemos que hacer más de lo que hacemos bien. Debemos revisar el esquema fiscal, favorecer importaciones, integrarnos, proveer estabilidad para inversores, armar una ley agrícola. Tenemos que ver al campo como motor de nuestro país y entender que no es el campo o la industria o los servicios. Para desarrollarnos necesitamos un pacto productivo, un proyecto integrador”, destacó Manes.

“Todos tenemos que cuidar y respetar al campo ya que es fundamental económicamente pero también es una de las bases de cualquier proyecto de país, es parte de nuestra identidad y una de nuestras marcas en el mundo”, consideró e invitó a que como argentinos “comprendamos la importancia del campo, uno de los sectores más pujantes de nuestro país, y que en lugar de sembrar el conflicto y la discordia, se transforme en un motivo de unidad y orgullo”, concluyó.

Durante la jornada, Manes estuvo acompañado por el senador nacional Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR Buenos Aires, Maximiliano Abad. también por la senadora por Santa Fe Carolina Lozada.

