Travel Sale 2022: cuáles son las mejores ofertas para viajar a Río, Miami y el sur argentino

Los viajes por Argentina tienen 12 cuotas sin interés

En el segundo día del Travel Sale, la semana de descuentos para la compra de viajes, se destacan varias ofertas para destinos locales e internacionales. Las oportunidades estarán disponibles hasta el 28 de agosto para viajar por Argentina y destinos del exterior en más de 40 agencias de turismo.

“Es muy importante tener claro que esta es una acción realizada exclusivamente por agencias de viajes y turismo habilitadas, con toda la experiencia y profesionalismo que esto implica para tener el mejor viaje”, afirmó Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), organizadores del Travel Sale.

Algunas de las ofertas disponibles:

- Descuentos en hoteles nacionales que alcanzan hasta un 55% off además de la posibilidad de poder financiarlo hasta en 3 cuotas sin interés (Almundo)

- Destinos internacionales: La Habana y Varadero (8 días y 7 noches) desde $332.730. Costa Rica (8 días y 7 noches) desde $362.575 (Atrapalo)

- Río de Janeiro: Paquete de 9 noches en diciembre por $122.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, solárium, sauna, gimnasio, centro de negocios y desayuno sin cargo. Precio por persona (Despegar)

Rio de Janeiro, uno de los destinos internacionales que ofrecen las agencias

- Hasta $65.000 de descuento en paquetes a Cancún, Punta Cana y Rio de Janeiro pagando con tarjetas de BBVA (Despegar)

- Miami: Vuelos Buenos Aires-Miami ida y vuelta en American Airlines desde $202.000 (Despegar)- Descuentos de hasta $6.000 para alquilar autos en las ciudades de Bariloche, Mendoza, Calafate y Salta con Avis y Budget y hasta 20% de descuento en alquiler de autos en Argentina con Europcar (Almundo)

- Bonificaciones de hasta un 20% más traslados gratis en Salta, Iguazú, Ushuaia, Calafate y Bariloche (Almundo)

- Bariloche: paquete de 8 noches en octubre por $78.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, estacionamiento sin costo y jardín. Precio por persona. Hasta 12 cuotas sin interés (Despegar)

- Ushuaia: Paquete de 7 noches en noviembre por $99.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con servicio de masajes, estacionamiento gratis y desayuno buffet sin cargo. Precio por persona. Hasta 12 cuotas sin interés (Despegar)

- Descuentos de hasta un 60% off en Cruceros hacia Brasil partiendo desde Buenos Aires (Almundo)

- Descuentos en alojamientos que alcanzan hasta el 67% off, como es el caso de las cadenas de hoteles Riu Iberostar, Palladium, Be Live y Oasis. O bien, promo codes de hasta $15.000 (Almundo)

- Rebajas de hasta un 30% off en Miami y de un 10% off en Disney (Almundo)

Hay ofertas en paquetes para los destinos de playa

- Alquiler de auto de destinos internacionales: hasta un 50% off de descuento a través de Avis y Budget en México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En tanto Hertz ofrece hasta 15% off para Estados Unidos mientras que con Alamo se podrá conseguir hasta un 10% off tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe (Almundo)

- Paquete a Salta, desde $48.350. Incluye 4 días y 3 noches; aéreos Buenos Aires - Salta - Buenos Aires con FlyBondi; traslados; 3 noches con desayuno en Hotel Casa Real de cuatro estrellas; City Tour y asistencia médica. Desde $48.350 (Atrapalo)

- Paquete Ushuaia más Calafate, desde $90.525. Incluye 7 días y 6 noches; aéreos con Aerolíneas Argentinas.; traslados; Ushuaia con 3 noches con desayuno en Hostería Rosa de los Vientos; Calafate con tres noches con desayuno en Las Dunas; excursiones (Atrapalo)- En las ofertas para el turismo nacional, está vigente el Plan Ahora 12, para poder abonar en 12 cuotas

“Sin dudas los argentinos buscan en estas oportunidades ganarle al aumento de precios y asegurar sus próximas vacaciones. En este sentido, las medidas del dólar turista afecta no solo al Travel Sale sino a la industria en general. En este sentido, la compra inteligente por parte del usuario, y la anticipación también actúan como factores importantes al momento de decidir un próximo destino. Siempre con ingenio siempre se encuentran alternativas inteligentes para no dejar de viajar”, dijo Martín Romano, country manager de Atrapalo.

