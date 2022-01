“Traidor”: el enojo de un grupo de ruralistas con Matías Lestani, el técnico de la Mesa de Enlace que será Secretario de Agricultura

Matías Lestani, pasó de CRA a la función pública.

La designación de Matías Lestani, hasta ayer Director del Área de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), como Secretario de Agricultura de la Nación, aumentó el malestar de las bases de productores que ya venían cuestionando a los dirigentes de la Mesa de Enlace por las negociaciones que llevaron adelante en relación al esquema de exportación de carne vacuna para los próximos dos años.

Un grupo de sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, donde hasta ayer adhirió con su firma a los pronunciamientos la Asociación Rural de General Rodríguez, entidad que preside el propio Matías Lestani, rechazó la designación del hasta ayer Asesor Económico de CRA como Secretario de Agricultura.

“Si siendo economista asesor de una institución gremial agropecuaria que tiene principios filosóficos, valores y tradiciones, cuyos productores están siendo ofendidos y agredidos por el actual gobierno, no obstante no tenés miramiento alguno en ocupar un cargo en el mismo, es como cambiarte de camiseta y patear para el otro arco. Ya está, no hay nada que explicar, traidor es tu definición”, expresaron las rurales de San Pedro, Baradero, Pergamino, Rojas, Salto, Campana-Zárate, Arrecifes y Colón. En dicho comunicado, difundido hoy a la mañana ya no estaba el logo de la rural de General Rodriguez.

A todo esto, el grupo de las rurales del norte del territorio bonaerense que firmaron el comunicado en rechazo a la designación de Matías Lestani, señalaron que el nuevo funcionario “no nos representa ni lo consideramos un interlocutor válido y creíble”. El malestar que hay con el ex técnico de CRA, es que hasta hace pocos días atrás firmaba los comunicados en contra de la actual política agropecuaria y hasta negociaba en representación de la entidad los aspectos técnicos de las medidas que se han implementado, como por ejemplo el nuevo esquema de exportación de carne para los próximos dos años.

Ayer en medio de la tormenta que generó la designación de Matías Lestani y de cara a la asamblea de productores de este sábado en Armstrong, provincia de Santa Fe, Confederaciones Rurales Argentinas intentó despegarse de la situación. Por un lado, se destacó “la solvencia técnica y su dedicación” del ex titular del área de economía de la entidad, pero por otro lado se aclaró que su llegada a la gestión de Julián Domínguez, “es una decisión personal y no compromete, de ningún modo a CRA, que no ha tenido injerencia o participación alguna en esta designación”.

Julián Domínguez.

El comunicado de la entidad que preside Jorge Chemes no tuvo una buena recepción en el interior productivo. Los dirigentes de la Sociedad Rural de Jesús María, lamentaron todo lo sucedido en un documento, “y con más dudas que esperanzas”, compartieron el pronunciamiento de CRA con sus asociados. Y agregaron: “Advertimos, descreídos por experiencia, que circunstancias similares en anteriores ocasiones han sido realizadas en busca de dividirnos y debilitarnos. Por ello, debemos estar atentos, unidos y decididos”.

Reemplazo

La llegada de Matías Lestani a la gestión de Julián Domínguez, es para reemplazar a Jorge Solmi, un histórico dirigente de la Federación Agraria Argentina y cercano a Sergio Massa, que ahora se hará cargo de una nueva área en el ministerio de Agricultura, la Secretaría de Relaciones Institucionales, con el objetivo principal de estrechar las relaciones y el trabajo con las 23 provincias de todo el país.

Según pudo saber este medio, la nueva función de Jorge Solmi fue producto de una reunión celebrada días atrás entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Al respecto, fuentes oficiales comentaron que el trabajo de Jorge Solmi “será muy territorial donde se estará muy atento a la situación de cada zona para tenga una política agropecuaria adecuada y específica”.

Por último, Julián Domínguez avanzará con más cambios en su gabinete. En las próximas horas se anunciará la salida de Diana Guillén de la jefatura de gabinete del ministerio, una dirigente muy cercana al Instituto Patria. Dicho cargo será ocupado por Jorge Ruiz, proveniente de la Federación Agraria que estuvo al frente de la Fundación Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa). También se sumaría Luis Contigiani, ex diputado nacional por Santa Fe por el Socialismo y con vínculos con la Federación Agraria, para reemplazar a Marcelo Alos como Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.

