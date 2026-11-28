Los incrementos de la luz y el gas aún no fueron oficializados en el Boletín Oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El inicio de diciembre traerá cambios en varios gastos habituales de miles de familias argentinas, con actualizaciones en vivienda, transporte, educación y salud. Varios de estos ajustes toman como referencia la inflación de octubre, que fue de 2,2% según el Indec.

Los mayores porcentajes corresponden a los alquileres atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que deban actualizarse el mes próximo. Los acuerdos semestrales tendrán una suba de 12,50%, mientras que en los cuatrimestrales será de 8,14% y en los trimestrales, de 5,91 por ciento. Se trata de incrementos que afectan únicamente quienes pagan renta y les toca actualización justo en el último mes del año, pero no dejan de ser significativos.

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Un inquilino que paga $600.000 mensuales con ajuste cada tres meses pasará a abonar $635.460, una diferencia de $35.460 por mes. Con otros indicadores, el cálculo dependerá de lo pactado.

Colectivos, subte y peajes

En el transporte, los cambios comenzarán el martes 1° de diciembre. La variación más alta se dará en los colectivos de la provincia de Buenos Aires, con alrededor de 5,7% de suba. En ese caso, la fórmula de actualización incluye, además del ajuste por inflación, una variable extra por el costo de los combustibles.

A partir del martes, los boletos tendrán estos valores:

Viajes de hasta 3 kilómetros: $1.348,71

Más de 3 y hasta 6 kilómetros: $1.517,29

Más de 6 y hasta 12 kilómetros: $1.685,88

Más de 12 y hasta 27 kilómetros: $2.023,06

En diciembre sigue rigiendo la tarifa diferencial para quienes tienen SUBE registrada. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de los colectivos será de 4,2%, resultado de añadir dos puntos porcentuales a la inflación de octubre. Para los usuarios con SUBE registrada, las tarifas quedarán de la siguiente forma:

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Viajes de hasta 3 kilómetros: $996,60

Más de 3 y hasta 6 kilómetros: $1.107,39

Más de 6 y hasta 12 kilómetros: $1.192,68

Más de 12 y hasta 27 kilómetros: $1.278,05

El mismo porcentaje alcanzará además al subte, que aplica rebajas según la cantidad de viajes realizados en el mes. Con la tarjeta registrada, cada pasaje costará:

Del viaje 1 al 20: $1.966

Del viaje 21 al 30: $1.572,80

Del viaje 31 al 40: $1.376,20

A partir del viaje 41: $1.179,60

Los peajes de Autopistas Urbanas (AUSA) también avanzarán 4,2% en diciembre. Un auto que circule por la 25 de Mayo o la Perito Moreno pagará $4.986,15 fuera de los momentos de mayor demanda y $7.066,19 en hora pico.

En Illia, Sarmiento y Salguero, esos montos serán de $2.077,35 y $2.937,68 respectivamente, mientras que en el peaje Alberti ascenderán a $1.579,06 y $1.994,29, en cada caso.

La educación privada

En educación, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense habilitó incrementos de hasta 3% para los colegios privados que reciben subvención estatal, un tope idéntico al de noviembre, de acuerdo con la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). En la Ciudad de Buenos Aires, el alza será de 2,7%, también igual a la del mes anterior.

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De esta manera, en establecimientos con un 40% de aporte estatal, los aranceles máximos de diciembre alcanzan $182.660 en nivel inicial y primario, $237.360 en secundario, $271.650 en técnicas, agrarias y especializadas en arte, y $231.850 en superior. En escuelas primarias con 100% de subsidio, el tope llega a $40.380.

La cuota máxima en escuelas primarias con 100% de subsidio será de $40.380 en diciembre. (Universidad del Pacífico)

Con el incremento de diciembre, termina el esquema de subas programadas para ese sector, por lo que habrá que esperar para conocer las subas correspondientes a los meses próximos.

Las cuotas de las prepagas

La medicina privada también tendrá nuevos importes, en un contexto de cambios para el sector. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. La decisión obliga a la Superintendencia de Servicios de Salud a recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.

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Pese a esto, las empresas de medicina prepaga ya confirmaron los incrementos correspondientes a diciembre. De acuerdo a los montos publicados por el organismo controlador, los aumentos serán de hasta 2,9%, aunque algunas compañías tendrán ajustes por debajo de ese porcentaje.

Entre las firmas, Omint presenta subas que alcanzan ese tope, seguida por Hospital Italiano, con 2,6%, y Swiss Medical, con 2,5%, por citar algunos ejemplos. En OSDE, la actualización irá de 2,2% a 2,4% de acuerdo al plan. En ciertos casos, también se ajustarán los copagos.

Servicios públicos y telefonía

Las tarifas de energía también se moverán desde el 1° de diciembre. En el caso del gas por redes, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) autorizó una suba promedio de 2,26% en todo el país.

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En electricidad, la actualización de los ingresos de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 2,21% para Edenor y de 2,14% para Edesur. Sin embargo, estos porcentajes no representan necesariamente lo que subirán las facturas, ya que el Ministerio de Economía todavía debe definir el ajuste final para los usuarios. Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial la próxima semana.

Las boletas de la luz y el gas llegarán con aumentos en diciembre. (X)

En telefonía e internet no existe un porcentaje común: desde la desregulación de 2023, las prestadoras establecen sus precios y deben buscarse los avisos de cada una.

Para el agua, la novedad llegará el 1° de febrero de 2027, cuando AySA comience a aplicar un esquema que reducirá de 11 a cinco las categorías zonales. Según las proyecciones, las facturas subirán para cerca del 60% de los clientes residenciales, bajarán para un 20% y no cambiarán para el resto.

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Los aumentos derivados de esa modificación tendrán un límite de 1,5% mensual acumulativo, mientras que quienes accedan a la Tarifa Social contarán con bonificaciones para evitar que el cambio de zona encarezca sus boletas.