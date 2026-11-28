Los índices de Wall Street despegaron desde su nivel más bajo desde abril.

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La semana financiera cerró con saldo positivo, cuya base fue la fuerte recuperación de los índices de Wall Street, que venían muy castigados en noviembre, y un rebote interesante de la Bolsa de San Pablo, que en parte pudo ser capitalizado por las acciones y los bonos de Argentina.

En el plano cambiario, la presión alcista del dólar en la plaza doméstica fue atenuada por una apreciación del real brasileño, y destacó a la vez la imposibilidad de sumar reservas a las arcas del Banco Central.

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En Wall Street el S&P 500 trepó 5,6% respecto del viernes 20, el índice Dow Jones de Industriales avanzó 5,5% y el panel tecnológico Nasdaq escaló 6,7 por ciento. Las referencias de Nueva York venían de marcar un piso desde abril de este año.

Las acciones de Nvidia recuperaron un 19,9%, con la restitución de su CEO Jensen Huang de por medio. Anthropic (+2,2%), SpaceX (+4,5%), Alphabet (-3,2%), Apple (+4,7%), Amazon (+3%), Microsoft (+1,7%), Meta (+12,1%) y Micron Technology (+8,8%) también integraron el pelotón ganador.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo recuperó un 5,8% semanal, otra vez en la zona de 176.000 puntos, que había perdido el lunes 26 de octubre, tras el balotaje que consagró a Lula da Silva para un cuarto mandato presidencial.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, ponderó que “la confirmación de Luiz Carlos Trabuco, actual presidente del Consejo de Administración de Bradesco, como futuro ministro de Hacienda del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desató una fuerte reacción alcista en los activos brasileños. Tras varias semanas de castigo financiero, los inversores intepretaron la designación de un referente histórico del sector bancario como una señal de mayor ortodoxia y disciplina fiscal”.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street abundaron las alzas: Globant (+28,6%), Mercado Libre (+13,1%), Banco Supervielle (+11,3%), Grupo Galicia (+11,1%), Ternium (+10,8%), Cresud (+10,4%), Telecom (+9,5%), Edenor (+7,7%), Vista Energy (+4,4%) y Pampa Energía (+4,3%). Del lado perdedor quedó YPF (-1,5%, a USD 31,85).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- rebotaron un 3% en promedio, ganancia con la cual acotaron la pérdida del último mes a un 6,5% en promedio. El riesgo país de JP Morgan descontó 104 puntos desde el viernes 20 (-9,8%), en los 960 puntos básicos. El martes 24 el riesgo país tocó un máximo intradiario de 1.108 puntos, en lo más alto desde el 22 de octubre del año pasado (1.123 puntos).

“Queda claro que el frente externo pesa. Mucho. La seguidilla de eventos externos -resultado adverso a Bolsonaro en el balotaje brasileño, arrollador triunfo demócrata en las elecciones de medio término en EEUU y dudas en el sector IA– impactó muy negativamente en los spreads de la deuda high-yield. También pesa la lectura que se hace de esta situación con el lente local enfocado en la elección del año que viene. Una buena manera de leerlo es mirando la evolución de la tasa forward entre AO27/AO28, que llegó a superar el 45%”, puntualizaron los analistas de IEB.

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“Planteamos tres escenarios en función del riesgo país. En el negativo, si la incertidumbre sobre el financiamiento de los vencimientos de enero y el ruido electoral se combinan con una tasa americana alta, el riesgo país podría ir a la zona de 1.200-1.300 puntos, con tasas de 17%-18% en dólares y bajas adicionales de 5% a 10% en los bonos. En el neutral, el indicador se mantendría entre 950 y 1.150 puntos hasta el pago de enero, con bonos y acciones operando en un rango sin una tendencia definida”, explicó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

“En el positivo, una señal concreta de cobertura de esos vencimientos junto con una baja de la tasa americana devolvería el riesgo país a la zona de 800-900 puntos. En ese caso, los bonos largos podrían subir entre 10% y 15%, y el Merval tendría un potencial de recuperación de 25% a 35% en dólares. Con este contexto, recomendamos ingresar de manera parcial y escalonada, ya que pueden haber más bajas”, continuó Pablo Lazzati.

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“Con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos el acceso al crédito internacional quedaría más lejos, y el pago de los vencimientos en dólares dependería más de fuentes propias, como las compras del Banco Central”, advirtió Tomás Bazzani, analista de Research en MM Investments. “La variable a seguir sería la brecha con la región: si los emergentes siguen recuperando y Argentina no acompaña, indicaría que el mercado está cobrando una prima propia”, añadió.

Un punto saliente fue la exitosa colocación de deuda en pesos, ante un mega vencimiento de 25 billones de pesos el jueves. La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $26,71 billones, luego de haber recibido ofertas por un total de $29,16 billones. “Esto significa un rollover de 104,87% sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicaron desde la cartera.

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“El Tesoro consiguió refinanciar la totalidad de los vencimientos en la licitación de hoy, la más desafiante del año por montos y contexto de mercado. Fue la séptima subasta consecutiva sin instrumentos hard dollar”, observó Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía.

Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, destacó que la renovación de los vencimientos se produjo “sin convalidar tasas desmedidas pero concentrando gran parte de los vencimientos antes de los comicios de 2027, aunque estirando plazos respecto de la primera licitación del mes cuando apenas el 5% había superado el turno electoral”.

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En materia cambiaria, el dólar mayorista quedó ofrecido a $1.605, tras operarse a un récord intradiario de $1.614,50 el miércoles 25. “En la semana que acaba de finalizar, la última plena de noviembre, el tipo de cambio mayorista subió 25 pesos (+1,6%), por debajo del aumento de 36,50 pesos registrado en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público finalizó a $1.625 para la venta en el Banco Nación, con una ganancia de 30 pesos o 1,9% semanal. El dólar blue, a $1.695, sumó 20 pesos o 1,2 por ciento. El “contado con liquidación” en la zona de los 1.760 pesos, se mantuvo como el más alto entre todos los segmentos del mercado, con una brecha de 9,7% respecto del oficial mayorista.

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El BCRA compró USD 61 millones en el mercado de contado el viernes, la única rueda donde intervino en el spot. Las reservas internacionales brutas quedaron en USD 48.698 millones, con una baja de USD 664 millones respecto del viernes anterior que dejaron al stock en su monto más bajo desde el 2 de octubre.